Em parceria com MEC, SME implanta internet de alta velocidade nas instituições de ensino

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), em parceria com o Ministério da Educação (MEC) está implantando internet de alta velocidade nas instituições de ensino da Capital. Em 2018, a SME aderiu ao Programa de Inovação Educação Conectada, do Governo Federal, e começou a instalação em algumas escolas. O objetivo do Programa é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade, por via terrestre e por satélite, e fomentar o uso de tecnologia digital na Educação Básica.

No primeiro semestre letivo de 2019, é a vez dos centros municipais de Educação Infantil (Cmei) receberem o projeto. Para isso, nesta terça-feira, 12, a SME promove uma palestra de orientação para os diretores das unidades educacionais contempladas com o recurso federal. A reunião acontece no auditório da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, no setor Leste Universitário, a partir das 8h. A estimativa é de participação de cerca de 150 diretores.

As orientações são a respeito do uso técnico e pedagógico da internet, do que pode ser feito com a tecnologia recém-chegada em cada unidade, dicas de quais materiais comprar, de qual banda-larga contratar, de acordo com a necessidade de cada instituição, bem como de auxiliar na prestação de contas que deve ser feita à SME e ao MEC. Após a palestra, a equipe da Gerência de Tecnologia Educacional da SME irá até as instituições que possuam casos pontuais acerca do programa, a fim de solucionar cada questão da implantação.