Flamboyant In Concert abre temporada 2019 com show de Caetano Veloso

Um dos mais influentes compositores da música popular brasileira, Caetano Veloso, foi escolhido para abrir a temporada 2019 do Flamboyant In Concert. Além de uma voz inconfundível, presença de palco e carisma, o público poderá conferir um artista que nunca parou de se reinventar. Isto porque, ao longo de sua carreira, Caetano traz um reportório que visita do samba-canção ao rock, consagrando-se ainda no tropicalismo, movimento que mudou os rumos da arte no Brasil.

E é essa diversidade, presente em suas canções que marcaram gerações, que poderá ser conferida pelos fãs dia 26 de março, a partir das 19h30. O show do Flamboyant In Concert está sendo desenvolvido especialmente para o projeto. A expectativa é de uma apresentação intimista, e que o artista deverá subir ao palco acompanhado apenas de seu violão.

Desde outubro de 2017, Caetano se apresenta ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom. Atualmente, o músico percorre viagens internacionais com a turnê “Ofertório”, que ganhou DVD gravado ao vivo. Nesses shows, tocam sucessos como “Alegria Alegria”, “O Leãozinho” e “Reconvexo”.

Ingressos

Em todas as apresentações, o evento terá capacidade de público para cerca de três mil pessoas em cadeiras numeradas e organizadas por setor.

Confira a mecânica por setores

Os clientes poderão adquirir seus ingressos no posto de trocas no Piso 3, próximo a Centauro.

R$ 1.200 em compras = 1 ingresso no Setor Vermelho, sendo limitada a troca a 04 (quatro) ingressos por CPF.

R$ 800 em compras = 1 ingresso no Setor Verde, sendo limitada a troca a 04 (quatro) ingressos por CPF.

R$ 500 em compras = 1 ingresso no Setor Azul, sendo limitada a troca a 04 (quatro) ingressos por CPF.

Próximos shows 2019

30/04 – Dado Villa Lobos & Marcelo Bonfá

28/05 – Zizi Possi

25/06 – Dinho Ouro Preto

27/08 – Jorge Ben Jor

24/09 – Alceu Valença e participação especial de Geraldo Azevedo

29/10 – Gilberto Gil

Serviço

Flamboyant In Concert

Show Caetano Veloso

Data: 26 de março

Horário: 19h30

Local: Deck Parking Sul – Piso 1

Classificação etária: livre