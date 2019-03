Prefeitura de Goiânia constrói 12 jardins de chuva

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) está construindo jardins de chuva em Goiânia. Atualmente, a administração municipal trabalha na implantação de 12 projetos que pretendem minimizar os transtornos ocasionados por alagamentos e retenção de água. Além da construção das estruturas que recebem o escoamento das águas, os locais receberão serviços de jardinagem por parte da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A estimativa é de que cerca de 350 jardins de chuva sejam implantados na capital.

De acordo com o titular da Seinfra, Dolzonan da Cunha Mattos, as obras devem contemplar diversas regiões da cidade. “Vamos implantar os próximos projetos nas áreas onde há maior incidência de alagamentos, principalmente nas proximidades dos 57 pontos apontados pela Defesa Civil de Goiânia”, informa.

Dos 12 projetos que estão sendo implantados, cinco são construídos no Setor Universitário, na região Leste da Capital. Os outros estão sendo implantados nos seguintes endereços: Avenida Ipanema, no Jardim Atlântico; Avenida C-17, Setor Sudoeste; Rua Isa Lostraco, no Jardim Planalto; Avenida Tropical com Avenida Dona Melinha, no Setor Balneário Meia Ponte; Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara; Rua Hermes Pontes, no Setor Novo Horizonte; e na Avenida Skoda, no Jardim Novo Mundo.

Paralelamente à construção dos jardins de chuvas, Dolzonan da Cunha Mattos explica que a Seinfra intensificou a limpeza das galerias pluviais. ‘A gestão municipal está empenhada em limpar as bocas de lobo e as galerias de águas pluviais que estão total ou parcialmente obstruídas. Além desses serviços, estamos realizando a limpeza dos leitos que ficam próximos das pontes e dos bueiros dos 85 cursos de águas que cortam a cidade”, finaliza.