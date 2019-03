Confira as vagas de emprego para esta quarta-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), oferece nesta segunda-feira, 11 de março, 218 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 121 são para pessoas com deficiência.

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.

Confiram:

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2

ARTE-FINALISTA 3

ARTE-FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS) 2

ASSISTENTE DE COBRANÇA 1

AUXILIAR DE COSTURA 1

AUXILIAR DE LIMPEZA 1

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS 4

BORRACHEIRO 3

CHAPA ARRUMADOR DE CAMINHÕES 4

CHAPEIRO 1

CHEFE DE COZINHA 1

CICLISTA MENSAGEIRO 1

COLORISTA 1

COPEIRO 4

CORRETOR DE IMÓVEIS 17

CORTADOR DE ROUPAS 2

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 3

COSTUREIRA EM GERAL 6

COSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE 1

CUMIM 6

DIRETOR DE MARKETING 1

ELETRICISTA 3

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 2

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO 1

ENFERMEIRO 1

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 1

LAVADOR DE VEÍCULOS 3

LÍDER DE RECEPÇÃO 1

MANICURE 1

MECÂNICO 4

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2

MODELISTA 1

MONTADOR DE CALÇADOS 5

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 4

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1

PROFESSOR DE INGLÊS 1

SERRALHEIRO 1

SERRALHEIRO DE FERRO 1

TÉCNICO ELETRÔNICO 1

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1

TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 1

TECNÓLOGO EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1

TORNEIRO MECÂNICO 1

VENDEDOR DE SERVIÇOS 2

VENDEDOR PRACISTA 2

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

AGENTE DE PASSAGENS 1

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 1

AJUDANTE DE PADEIRO 18

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 22

AUXILIAR DE LIMPEZA 6

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2

AUXILIAR DE LOGISTICA 3

AUXILIAR DE PADEIRO 3

EMPACOTADOR, A MÃO 2

ENFERMEIRO 1

OPERADOR DE CAIXA 30

PORTEIRO 3

REPOSITOR DE MERCADORIAS 31

SERVENTE DE LIMPEZA 1

SOCORRISTA (EXCETO MÉDICOS E ENFERMEIROS) 1

SUPERVISOR PEDAGÓGICO 1