Expositores confirmam participação na Feira Agro Centro-Oeste Familiar 2019

A 17ª Edição da Feira Agro Centro-Oeste Familiar (Acof), que acontecerá entre os dias 29 de maio a 1 de junho de 2019, no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), já tem uma série de expositores com participação confirmada. Um dos objetivos do evento é dar visibilidade e voz a esses agricultores. Atualmente, a Acof reúne mais de 40 empreendimentos da agricultura familiar de todo o Centro-Oeste brasileiro.

Entre os expositores confirmados, está a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Bom Sucesso (Apro-bom), constituída principalmente por mulheres. A principal fonte de renda dos associados é a produção de leite, além do beneficiamento de frutas, pimentas e hortaliças na agroindústria da associação para produção de polpas de frutas e temperos que serão comercializados na Feira. Outra associação formada exclusivamente por mulheres, a Associação Abelha Rainha, do município de Caiapônia, que oferece suporte às mulheres e proporciona condições para o acesso a políticas públicas, também estará na Acof.

Além de alimentos provenientes da agricultura familiar, alguns produtores vão expor e comercializar peças de artesanato no evento. O projeto Kalunga – Girau de Saberes vai levar à Feira os artigos elaborados por comunidades Kalungas do entorno dos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre. A ação busca resgatar as práticas dos locais de trabalhos coletivos como espaços de encontros, trocas e convivência. Isso é feito com o resgate da memória e da identidade cultural.

O site da Feira Agro Centro-Oeste Familiar 2019 contém a lista completa com todos os participantes. A organização do evento está à disposição para planejar visitas de alguns dos expositores até os veículos da imprensa ou preparar materiais específicos de acordo com sua demanda. No decorrer dos anos, esses grupos foram se estruturando e aprimorando seus negócios de forma a se consolidar como iniciativas em grande potencial.