Ronaldo Caiado defende que DEM declare apoio ao governo Bolsonaro

O governador Ronaldo Caiado reiterou o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (13/3), durante reunião da Executiva do Democratas, em Brasília. No encontro, que reuniu as principais lideranças do partido, o governador de Goiás defendeu que o apoio ao governo federal também seja adotado pelo DEM, já que tal posicionamento contribuirá com o avanço do país.

“O presidente ACM Neto ficou de convocar mais membros do partido para ter uma pauta específica e deliberarmos. Levei essa matéria à discussão por entender que temos um partido orgânico, estruturado e composto por pessoas qualificadas para debater as áreas do governo”, declarou Caiado.

O governador sinalizou que o Democratas tem condições de contribuir com o governo de Jair Bolsonaro, especialmente em pautas relacionadas à retomada do crescimento e bem-estar social. “A meta maior é nós implantarmos as mudanças e voltarmos a trazer esperança para o povo goiano, o povo brasileiro. E pela experiência e visão que tem, nosso partido será capaz de buscar uma posição que vai tranquilizar a população, mostrando que existe um norte e que existem pessoas preparadas para isso.”