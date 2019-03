Comurg disponibiliza plataforma digital com dia e horário da coleta orgânica

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg), redimensionou os circuitos da coleta de resíduos sólidos domiciliares e implantou nova plataforma digital para facilitar o acesso a frequência em toda cidade.

O serviço online está disponível no site da Prefeitura de Goiânia e permite que o usuário consulte detalhadamente a frequência que o caminhão compactador passará em determinado local. Para pesquisar, os cidadãos devem selecionar o bairro em que residem. Em seguida, é aberto um mapa com legendas informando a frequência do serviço.

Segundo o presidente da Comurg, Aristóteles de Paula, este é um plano piloto e, em breve, os outros serviços que a Companhia executa estarão disponibilizados no site da Prefeitura de Goiânia. ‘A gestão do prefeito Iris Rezende está avançando em inovação tecnológica. Além de facilitar a circulação de informação, a plataforma digital adotada pela Comurg garantirá maior transparência dos serviços públicos realizados pelo órgão’, explica.

Coleta

A coleta em Goiânia é realizada em três circuitos: segunda, quarta e sexta-feira; terça, quinta e sábado; e diário. Já os horários variam das 07h às 16h e das 19h às 04h. No total, são 133 circuitos que atendem 697 bairros. Por dia, a Comurg recolhe uma média de 1.200 toneladas de resíduos orgânicos.

É importante destacar que a coleta orgânica recolhe apenas o lixo domiciliar. Entulhos, poda de árvores, móveis, recicláveis, eletrônicos e pneus devem ser levados até o Ecoponto Guanabara. Caso sejam recicláveis, os cidadãos podem aguardar o caminhão da Coleta Seletiva. No caso de móveis e outros objetos reutilizáveis, as pessoas podem solicitar o recolhimento por meio do Cata-Treco, através dos telefones 3524-8500 e 98596-8555.

Além disso, para evitar acidentes dos trabalhadores durante a coleta, a Prefeitura de Goiânia também pede a conscientização dos moradores para acomodar adequadamente o lixo. É recomendável não deixar soltos objetos pontiagudos e cortantes.

Aristóteles de Paula complementa que a medida visa criar novas possibilidades para o cidadão repensar os hábitos. ‘Cada um deve fazer a sua parte. Não jogar lixo no chão, atentar para as datas e os horários da coleta e separar o lixo corretamente. São ações simples que podem fazer muita diferença na saúde, bem-estar e qualidade de vida’, finaliza.

Verifique a periodicidade da coleta orgânica em seu bairro em Circuitos da Coleta Orgânica