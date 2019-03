Copa do Mundo Feminina pela primeira vez será transmitida em canais abertos

Enfim a Copa do Mundo Feminina de Futebol chega na Rede Globo. Demorou, e muito, mas chegou! A Copa de 2019 acontece do dia 7 de junho ao dia 7 de julho, evento será realizado na França. E pela primeira vez será transmitida por canais abertos e traz grandes expectativas para o time brasileiro naquele que pode ser o último mundial de ícones do time, como a atual melhor do mundo Marta e a interminável Formiga – que chega a sua sétima copa, um recorde entre homens e mulheres.

O campeonato mundial feminino existe desde 1991 e, assim como o torneio masculino, acontece de quatro em quatro anos. Mas por muito tempo a copa feminina foi totalmente ignorada pela maioria dos veículos tradicionais da mídia: Só em 2015, última edição da competição, a SporTV e a TV Brasil transmitiram os jogos – e apenas da seleção brasileira.

Para 2019 a promessa é de uma cobertura bem maior no Brasil, mas ainda em um nível inferior ao da copa masculina. Enquanto a Rede Globo e o site do Globoesporte.com transmitirão apenas os jogos da Seleção Brasileira, a SporTV passará todas as partidas da Copa.

O sorteio dos grupos aconteceu no último sábado (8), com o Brasil ficando no Grupo C ao lado de Austrália, Itália e Jamaica.

Sobre a trajetória da seleção feminina na competição, o Brasil nunca chegou a ganhar a Copa do Mundo, tendo como melhores resultados as participações em 2007, quado disputou a final e perdeu para a Alemanha por 2 a 0, e 2003, quando ficou terceiro lugar.

Empresa brasileira incentiva o futebol feminino

Aproveitando o mês da mulher, o Grupo Boticário anunciou a campanha “Com Você eu Jogo Melhor” em que busca incentivar colaboradores e até outras empresas a apoiar a seleção feminina. Como parte da campanha, a empresa anunciou que fará horários especiais em dia de jogo do Brasil para que os funcionários possam assistir as partidas.

Nas redes sociais, o grupo adotou a tag #comvocêeujogomelhor a fim de também incentivar o público a valorizar o futebol feminino e se engajar durante os jogos. Além de incentivar o futebol feminino, a campanha reforça seu compromisso com a igualdade de gênero e a diversidade.