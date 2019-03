Decretada situação de emergência após bloqueio da GO-060

O governador Ronaldo Caiado decretou situação de emergência em 12 municípios da região Oeste de Goiás. Publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (14/3), a medida é consequência do desmoronamento que ocorreu no Km 171 da GO-060, no último fim de semana. Ao assinar o documento, Caiado considerou que a situação compromete a segurança dos goianos.

O bloqueio da rodovia afeta mais de 99 mil pessoas, pois é a principal e mais viável rota de entrada de mantimentos, medicamentos e demais insumos que abastecem o comércio das cidades vizinhas.

O decreto, que pode ter duração de até 180 dias, abrange as seguintes cidades: Amorinópolis, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, Diorama, Doverlândia, Iporá, Israelândia, Jaupaci, Palestina de Goiás e Piranhas.

No período em que está declarada a situação de emergência, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) deverá adotar medidas urgentes para reparação dos trechos prejudicados. Clique e veja a íntegra do documento: https://bit.ly/2HlDhga

Entenda

A GO-060, entre Israelândia e Fazenda Nova, foi interditada no domingo (10) após o rompimento de bueiro que provocou o desmoronamento de uma parte da rodovia. No mesmo dia o governador esteve no local para conferir os estragos e buscar soluções. Logo depois, Caiado anunciou parcerias com o Exército Brasileiro e com o Ministério do Desenvolvimento para instalação de uma ponte metálica provisória.

Enquanto a estrutura não fica pronta, quem trafega pela região precisa fazer desvio por Fazenda Nova, passando pelo distrito de Bacilândia, depois Jaupaci (trecho de 12 quilômetros de terra) até Israelândia. Após o período de chuvas, o governador informou que a ponte metálica será substituída por uma estrutura permanente, colocando fim a um problema que se repete há anos.