Mulheres em vulnerabilidade social participam de conversa sobre violência familiar

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) promove nesta quinta-feira, a partir das 14h, uma roda de conversa sobre a violência doméstica e familiar no Centro Comunitário do Jardim do Cerrado 7, localizado na Rua JC-312. A ideia é explicar sobre o círculo da violência doméstica e promover o intercâmbio de experiências entre as mulheres que residem na região Oeste que podem estar vivenciando, sem se darem conta, situações de violência familiar.

Entre as mediadoras que participam da iniciativa estão a advogada criminalista Alessandra Nardini; a presidente do Conselho de Segurança da Mulher, Flávia Fernandes; a presidente da Comissão Especial de Valorização da Mulher (CEVM), Thaís Moraes; a conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) e presidente da Comissão da Mulher Advogada (CMA), Ariana Garcia; e a presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal de Goiás (Anacrim-GO), Denise Ortiz.

Além das mediadoras, também participam das reuniões as profissionais da equipe multidisciplinar da SMPM formada por psicólogas e assistentes sociais. O bate-papo informal foi a forma escolhida para deixar as mulheres à vontade para discutir suas experiências.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Ana Carolina Almeida, é preciso saber o que as mulheres sentem e falam sobre as agressões sofridas para pensar ações específicas para aquela região. “A intenção é promover uma conscientização dos direitos que elas possuem e de divulgar os canais de denúncia da rede de proteção contra a violência doméstica. Além disso, a partir das vivências narradas por elas, poderemos promover ações específicas e contínuas de acordo com a realidade dos bairros da região’, explica.

A ação faz parte da programação estendida do dia 8 de março, data em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorada na última sexta-feira com uma grande Frente de Serviço Especial Mulher. A programação prevê ainda a realização de outras duas rodas de conversa e uma oficina de reciclagem, às quintas-feiras, voltadas para as mulheres da região Norte.

Confira a programação

Dia 14/03 – A partir das 14h – Roda de Conversa sobre a Violência Doméstica e Familiar no Centro Comunitário, localizado na Rua JC 312 Centro de Conveniência, Jardim do Cerrado 7.

Dia 21/03 – A partir das 14h – Roda de Conversa sobre saúde da mulher no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na Rua Flor da Noite, no Jardim do Cerrado 3.

Dia 28/03 – A partir das 14h – Oficina do Projeto Mulheres que Transformam Lixo em Lucro, na Cooperativa de Reciclagem de Mulheres – Projeto Crescer, localizado na Avenida Brasil, no Jardim do Cerrado 2.

Serviço

Mulheres em vulnerabilidade e risco social participam de Roda de Conversa sobre violência doméstica e familiar

Data: 14/03 (quinta-feira)

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Comunitário, localizado na Rua JC 312 Centro de Conveniência, Jardim do Cerrado 7.