Buriti Shopping recebe exposição fotográfica de crianças com Síndrome de Down

Em referência ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, o Buriti Shopping receberá, entre os dias 16 e 24 de março, a exposição “Down, amor a mais”, do fotógrafo Vilmar Ribeiro. O artista, pai de uma menina com Síndrome de Down, apresentará imagens do cotidiano da filha com amigos. A mostra, gratuita e aberta ao público, ocorrerá no 1º piso, próximo ao Vapt -Vupt.

A exposição busca trabalhar a inclusão social e valorizar as diferenças, a partir do contato com o dia a dia de crianças que convivem com a Síndrome de Down, alteração genética presente em cerca de 300 mil pessoas no Brasil. A cada click, Vilmar apresenta descobertas da filha e de seus amigos, apontando avanços e percepções, com intuito de trabalhar a autoestima e autoconfiança das pessoas com Síndrome de Down.

“É muito importante que as pessoas, principalmente crianças, aprendam a conviver com as diferenças, sabendo que todos temos nossas particularidades e capacidades”, observa Vilmar. O fotógrafo é pai de Yammane Vytória, que o despertou para um novo olhar da Síndrome de Down, retratada constantemente por meio de suas lentes.

Vilmar também integra o grupo social Liiga do Bem, com foco em crianças de orfanatos. Desde sua criação, há 11 anos, por colaboradores de uma empresa de telecomunicação, o movimento já ajudou a milhares de crianças em diversas ações, como distribuição de brinquedos, alimentos, agasalhos. A equipe é formada por pessoas comuns que trabalham no dia a dia, mas que reservam um tempinho todos os meses para fazer o bem.

Serviço

Exposição “Down, amor a mais”

Data: 16 a 24 de março.

Local: Buriti Shopping, Piso 1, em frente ao Vapt Vupt.

Entrada: gratuita.