Exposição Tesouros do Japão apresenta tradicional Cerimônia do Chá no Flamboyant

Muito tradicional na cultura japonesa, o chá tem até uma cerimônia dedicada a ele. E é esse ritual que os clientes do Flamboyant poderão assistir no dia 16 de março, às 18h. A Cerimônia do Chá”, que faz parte da série de programações realizadas pela exposição Tesouros do Japão, irá acontecer no Piso 1 do Flamboyant.

A apresentação terá a duração média de 40 minutos e contará com a participação de seis convidados, entre eles representante da Associação Nipo Brasileira de Goiás, do shopping e jornalistas.

A cerimônia do chá japonês ou Chado é um ritual que faz parte da cultura de um povo milenar. No rito, o chá verde em pó matcha é preparado cerimonialmente e servido aos convidados. Porém, os trajes japoneses, os arranjos de flores, a concentração, os movimentos rítmicos também fazem parte da cerimônia, que deixa encantado quem tem a oportunidade de assistir.

Embora, para os ocidentais, o Chado possa parecer excessivamente formal e cheio de regras, para os praticantes é, na realidade, um meio de incorporar e internalizar o espírito de respeito às pessoas, natureza e a tudo que faz parte de sua existência. Acredita-se que a cerimônia do chá leva a meditação e a tranquilidade.

Serviço

Cerimônia do Chá Tesouros do Japão

Data: Sábado, 16 de março

Horário: às 18h

Local: Flamboyant Shopping – Av. Dep. Jamel Cecílio, 3.300 – Jardim Goiás, Goiânia – GO