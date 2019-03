Goinfra requisita que empresas retomem a manutenção das rodovias

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) começou a repassar ordem de serviço para as empresas de manutenção, que já possuíam contratos em andamento com o órgão estadual, para a retomada da execução de trabalhos em rodovias de todas as regiões do Estado. A medida, possível a partir de esforços da nova gestão Goinfra, assegurará a manutenção da malha viária de Goiás, pavimentada e não-pavimentada, composta por mais de 21 mil quilômetros.

Por falta de pagamento por mais de 90 dias do governo anterior, desde 2018, as empresas haviam suspendido os trabalhos e não atuavam mais na realização de serviços de rotina, como reparo localizado, roçagem da faixa de domínio, limpeza de elementos de drenagem e outros serviços emergenciais. Segundo o presidente da Goinfra, Enio Caiado, a falta de pagamento levou à deterioração da malha asfáltica e péssimo estado de conservação encontrado quando assumiu a pasta.

A partir de então, com a adequação financeira e com recursos de arrecadação da Goinfra, a manutenção das rodovias entra em nova fase para atender às demandas que garantam a trafegabilidade nas estradas que cortam Goiás. Paralelo ao serviço das empresas de manutenção, todo o corpo técnico de engenheiros da Goinfra atua nas rodovias com os trabalhos de monitoramento, fiscalização e apoio técnico para a execução dos serviços de rotina.

Recuperação ativa

Região da GO-060 e GO-173 que apresenta pontos críticos de trafegabilidade está recebendo serviços de reparos, como tapa-buraco, limpeza e recuperação de bueiros e pontes, e outras melhorias funcionais. As ações fazem parte de trabalhos que já estavam em andamento nas rodovias, e atende à determinação judicial para recuperação dos trechos entre as cidades de Israelândia (GO) e Jaupaci(GO), assim como entre Iporá (GO) e o trevo para a cidade de Moiporá (GO).

O trecho interditado da GO-060 após rompimento de bueiro, entre Israelândia (GO) e trevo para Fazenda Nova (GO) também tem sido foco de atuação da Goinfra. O Batalhão do Exército instalará uma ponte metálica para retorno do trânsito na região. Equipes da Goinfra trabalham para a construção de uma nova estrutura no local e monitoramento nos desvios sugeridos como rotas alternativas aos motoristas para reparos necessários.