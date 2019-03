Jornada Esportiva chega a região Noroeste de Goiânia

Na manhã deste sábado, 16, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), promove a 2ª edição da Jornada Esportiva em 2019, a ser realizada na Escola Municipal Engenheiro Robinho Martins de Azevedo, localizada no Jardim Nova Esperança, região Noroeste da capital.

O evento envolve alunos, funcionários, pais e a comunidade da região e são esperadas cerca de 400 pessoas durante o dia. Dentre as modalidades esportivas propostas estão o golzinho, queimada, gincana, corrida, basquete de três e voleibol. A parte recreativa fica por conta de oficina de dança, jogos de raciocínio, oficinas de pintura facial e balão, maquiagem, palco livre e truco.

A Jornada Esportiva tem como objetivo trabalhar os valores humanos e estreitar a relação entre a instituição e a comunidade local. As inscrições serão feitas no local com início às 8h. Em fevereiro, a primeira edição contemplou a Escola Municipal Residencial Itaipu, no Residencial Itaipu.

Serviço

Assunto: Jornada Esportiva chega a região noroeste da Capital

Dia: 16/03

Horário: 8h às 12h

Local: Escola Municipal Engenheiro Robinho Martins de Azevedo, Jardim Nova Esperança