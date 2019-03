Noite de sábado é marcada por tributo à banda Black Sabbath na Monkey

A banda Into The Sabbath fará um tributo à banda britânica Black Sabbath neste sábado (16), pelo evento “Rockaria”, na Monkey Goiânia. O evento, que começará às 20 horas, terá grandes sucessos da Black Sabbath, durante as fases em que a banda contou com Ozzy Osbourne como vocalista.

Com cerca de um ano de existência, a Into The Sabbath é formada por Brunno Veiga (guitarra e vocais), Bruno Andrade (baixo) e Rodrigo Andrade (bateria). Apresentando o heavy metal da Black Sabbath, a banda Into The Sabbath leva para o público diversas músicas emblemáticas, como “Iron Man”, “Paranoid” e “War Pigs”.

Essas e outras canções fizeram com que os integrantes da banda britânica fossem considerados os pais do som pesado nos anos 70. No evento, o público poderá aproveitar dobradinha de caipirinha, cozumel e catuaba, além de promoção de chope puro malte, até a meia noite. O valor da entrada será de R$ 10, até as 23 horas, e R$ 15, após esse horário. A Monkey Goiânia fica na Rua 242 nº 222, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Serviço

“Rockaria” com banda Into The Sabbath

Data: 16/03 (sábado)

Horário: 20h

Local: Monkey Goiânia (Rua 242 nº 222, Setor Leste Universitário – Goiânia)

Contato: (62) 99253-3332

Entrada: R$ 10 (até 23h) e R$ 15 (após 23h)