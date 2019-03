Caiado recebe no Palácio agente penitenciário que recusou propina

O governador Ronaldo Caiado prestou reconhecimento nesta sexta-feira (15/3) ao agente de segurança prisional do Presídio Estadual de Anápolis, Maicol Victor Barbosa, que recusou uma tentativa de suborno de um reeducando ligado ao Primeiro Comando da Capital, organização criminosa com atuação em Goiás. O agente foi recebido no gabinete do governador no Palácio das Esmeraldas ao lado do secretário estadual de Segurança Pública, Rodney Miranda, e do diretor geral da Administração Penitenciária, coronel Wellington de Urzêda Mota.

“O que aconteceu é algo de uma importância ímpar para nós. Merece o nosso reconhecimento pois foi um gesto que me sensibilizou profundamente. Me traz a convicção de que Goiás vai mudar. O que estamos assistindo hoje é algo que mostra a determinação das pessoas em combater o crime e a corrupção”, elogiou o governador.

No gabinete, Ronaldo Caiado assinou uma carta de elogio ao agente e garantiu que o governo irá render homenagens a todos aqueles que tiverem o mesmo compromisso com a gestão pública. “Hoje é um elogio que faço, mas transformaremos isso numa distinção especial a todos que tiverem comportamento semelhante ao do agente. Isso fará parte do currículo dele e vai auxiliar para que galgue cargos maiores dentro da estrutura penitenciária”, completou.

O agente Maicol Victor Barbosa não escondeu a alegria por ter seu gesto reconhecido. “Para mim é uma satisfação enorme. É muito bom quando a gente desempenha um papel ser conhecido. Desempenho meu trabalho dentro dos princípios que aprendi em casa, da honestidade e da dignidade”, afirmou.

Com um histórico de trabalho na segurança pública, o coronel Wellington de Urzêda Mota garantiu que é a primeira vez que um governador recebe em seu gabinete um agente penitenciário para render homenagens. “Não houve na história de Goiás um governador que recebesse um agente no Palácio. Esse reconhecimento é muito importante para todos nós. O agente, com esse gesto, representa todo o Estado e traz reconhecimento a todos os servidores da Administração Penitenciária”, afirmou.

Entenda

O agente Maicol Victor Barbosa, pertencente à 9ª Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, deu voz de prisão ao detento que lhe ofereceu dinheiro para que o mesmo entrasse com cerca de 15 aparelhos de celulares na última quarta-feira (14/3). A tentativa de suborno ocorreu durante o banho de sol no pátio do presídio.

A proposta foi inicialmente de forma verbal, quando o reeducando Heyder Oliveira Batista Ribeiro Da Silva questionou o servidor se o mesmo gostaria de receber um dinheiro extra. Logo após lhe foi entregue um bilhete onde continha valores a serem pagos pela entrega dos aparelhos. Ao tentar acordar com o servidor, o reeducando propôs o pagamento de R$ 50 mil a R$ 100 mil para que o agente entregasse até 15 aparelhos. Imediatamente o servidor deu voz de prisão ao detento, além de iniciar o procedimento operacional padrão (POP) para as providências legais.

O reeducando, que responderá por corrupção ativa (artigo 333 do Código Penal), foi encaminhado à delegacia da cidade, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.