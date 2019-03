Zeca Baleiro, Chico Science e Alceu Valença compõem repertório do Lowbrow neste sábado

O cantor, compositor e violonista Luiz Porto será a atração do Lowbrow Lab Arte & Boteco, neste sábado (16). Ele se apresentará a partir das 22h30, ao lado de George Augusto (bateria) e Brunno Prudente (contrabaixo), com um repertório em homenagem a Zeca Baleiro, Chico Science e Alceu Valença.

A apresentação também contará com algumas composições inéditas de Porto, que vão do samba ao reggae e passam pelo rock progressivo, soul e pop. Formado no curso de Música, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Luiz Porto contabiliza mais de 14 anos de carreira e sete prêmios.

Além de ter consolidado o projeto “Tributo a Chico Science e Nação Zumbi”, junto com a banda Carta Bomba, o músico já participou de grandes eventos como o Grito Rock e o Goiânia Canto de Ouro. Atualmente, ele também é vocalista da banda Lícito Caos, que mescla do rap a música brasileira.

O público também poderá conferir a exposição “Bailinho”, que apresenta criações do Babakisses, projeto independente comandado pelo artista visual Lucas Ruiz e pela designer Amanda Daher. Inspirada no Carnaval, a mostra conta com cerca de 15 obras, entre fotografias, desenhos, dobraduras e impressões.

Serviço

Especial Zeca Baleiro, Chico Science e Alceu Valença com Luiz Porto

Data: 16/03 (sábado)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 22h30

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175

Entrada: R$ 10 (até 22h)