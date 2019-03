Governo entrega 68 ônibus e antecipa pagamento de R$ 10,4 milhões ao transporte escolar

“O Estado não usará um centavo do dinheiro que for dos municípios.” O compromisso foi reiterado pelo governador Ronaldo Caiado durante o anúncio, neste sábado (16/3), do repasse de R$ 10,4 milhões referente à primeira parcela do transporte escolar deste ano e a entrega de 68 novos ônibus. Os veículos zero quilômetro atenderão alunos das redes estadual e municipal de ensino, espalhadas por 56 cidades do interior de Goiás.

O governador disse aos prefeitos que sabe a dificuldade pela qual os municípios atravessam. Lembrou que assumiu o governo com muitas dívidas, com repasses em atraso nas mais variadas áreas, como a própria Educação. No caso do transporte escolar, há pelo menos dez meses o recurso não chegava aos cofres municipais. “Nosso governo será totalmente diferente. O que é da prefeitura será destinado a ela”, disse ao liberar os R$ 10,4 milhões, adiantando a primeira parcela de 2019 que venceria somente no fim do mês.

O vice-governador Lincoln Tejota frisou que, mesmo apesar das dificuldades enfrentadas, o governo tem trabalhado para oferecer à população a melhor qualidade de vida possível. “Aquelas pessoas que estão torcendo pelo nosso fracasso vão perceber que aqui temos um governo forte e que trabalha”, disse. “Não poupamos esforços para oferecer suporte aos municípios”, completou.

Novos ônibus

Os recursos para a aquisição dos 68 ônibus são provenientes de emendas parlamentares da bancada federal goiana. Caiado falou de seu orgulho por, enquanto senador, ter feito parte dessa emenda que destinou benefícios à Educação em Goiás. Ao citar a líder da atual bancada, deputada federal Flávia Morais, o governador agradeceu o empenho dos demais parlamentares nessa “ação conjunta”. “Esse repasse dos ônibus está dentro da nossa política de valorizar a Educação”, resumiu Caiado.

Com o repasse desses veículos, o Governo de Goiás chega à marca dos 141 ônibus do transporte escolar entregues somente este ano. Há dois modelos, um com capacidade para 29 passageiros e outro maior, para transporte de até 44 estudantes sentados. Todos são equipados para o embarque e desembarque de aluno com deficiência, ou com mobilidade reduzida.

Alguns dos veículos serão destinados ao transporte de alunos que moram no campo, como é o caso de Bonfinópolis. “Esses ônibus têm todo preparo necessário para rodar em estrada de chão, o que vai melhorar significativamente a qualidade e a segurança do transporte dos alunos da zona rural”, comentou o prefeito Kelton Pinheiro. Em Bonfinópolis, o ônibus vai atender a estudantes dos ensinos fundamental e médio, durante o dia, e levar universitários até Goiânia à noite, totalizando cerca de 150 alunos beneficiados.

Educação unificada

A secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, ressaltou que sua principal função desde que assumiu é dar forma ao regime de colaboração entre governo e municípios, que foi determinado pelo governador. Para ela, a entrega dos benefícios nesta manhã prova que a iniciativa já está bem fundamentada. “Não se faz educação municipal ou estadual sozinho. Vamos nos unir, comprar as coisas juntos, trabalhar pedagogicamente juntos. Garantir a economicidade e a qualidade.”

E dentro desse clima de integração, o governador convocou os prefeitos presentes a participarem da elaboração de um projeto que vai desenvolver ações na Educação de forma unificada, sem distinguir se o aluno pertence à rede municipal ou estadual. “Essa sintonia tem que estar totalmente acertada entre município e Estado”, defendeu.

Caiado solicitou que a Associação Goiana de Municípios (AGM) e a Federação Goiana dos Municípios (FGM) indiquem pessoas para participarem da elaboração desse regime de colaboração em prol da Educação. “Quero fazer esse projeto chegar à Assembleia Legislativa para que não seja apenas uma tese, mas que haja a normatização do processo em forma de Lei.”

Realizada na sede da Goiás Caminhões, em Goiânia, a solenidade contou com a participação dos secretários de Administração, Pedro Henrique, e de Indústria, Comércio e Serviços, Wilder Morais; do senador Vanderlan Cardoso; dos deputados federais Flávia Morais e Professor Alcides; além de vários prefeitos, que receberam as chaves dos veículos.