Caiado defende integração entre Estado e municípios para garantir segurança nas escolas

Durante encontro com 40 coordenadores regionais de Educação, o governador Ronaldo Caiado demonstrou mais uma vez seu compromisso com uma Educação transformadora. “Temos que ter a educação como sendo fator único, o Estado podendo ajudar os municípios e os municípios podendo ajudar o Estado. É assim que se educa uma criança”, destacou. Caiado tem proposto aos prefeitos esse trabalho integrado e determinou à sua equipe a elaboração de um projeto de lei que deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa para normatizar as parcerias. O objetivo é, frisou o governador, promover uma integração maior entre o ensino e a criança para que ela seja cada vez mais capacitada para chegar ao curso superior ou profissionalizante.

Para solucionar as condições precárias vivenciadas pelos estudantes em sala de aula, o governador Ronaldo Caiado adquiriu 13,5 mil carteiras escolares. Nesta segunda-feira, Caiado, a primeira-dama e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado; e a secretária de Educação, Fátima Gavioli, fizeram a entrega das primeiras 600 conjuntos a diretores de Goiânia e Aparecida.

“Ninguém consegue nada sozinho nem vai muito longe sozinho, mas quando nós nos juntamos, não tenho dúvida que podemos mudar vidas, histórias e principalmente o futuro desses jovens e crianças de Goiás. Não há outra estrada para a mudança que não seja a educação. Quero firmar uma parceira para o dia a dia do trabalho”, assinalou Gracinha Caiado.

O encontro com os coordenadores regionais foi realizado na manhã desta segunda-feira (18/3), no Instituto de Educação de Goiás (IEG), espaço que está sendo preparado para abrigar a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A ação significará uma economia de mais de R$ 7 milhões anuais gastos com aluguel e outras despesas do prédio onde hoje funciona a Secretaria. Esse recurso será reinvestido e um dos destinos é a compra de material para uniformes escolares. Nesse sentido, mais uma novidade, a produção será feita nas penitenciárias.

Treinamento

Os coordenadores permanecem em Goiânia por dois dias para um encontro no qual terão acesso ao material elaborado pelos superintendentes, administradores e pedagogos da Seduc. Trata-se do conteúdo estratégico produzido para alcançar as metas estabelecidas para a Educação em 2019, ano em que a Educação Estadual de Goiás será avaliada pela Prova Brasil. “Eu recebi uma missão e quero dar uma resposta à sociedade. A Educação de Goiás precisa e vai avançar em todos os sentidos nos próximos quatro anos”, prometeu a secretária Fátima Gavioli.

Segurança nas escolas

O governador entende que é impossível garantir uma patrulha em cada escola, seja ela estadual ou municipal, e defendeu um trabalho preventivo e atento de toda a comunidade escolar. “Podemos fazer junto às coordenadoras e junto à Secretaria de Educação do Estado de Goiás a identificação de situações mais críticas, como reincidência de violência, comportamentos estranhos, ou seja, pessoas que são muitas vezes usuários de droga”, elencou. Ronaldo Caiado destacou que dará todo o apoio necessário para que as crianças e jovens estudem num ambiente saudável, mas ponderou que o envolvimento dos pais na educação e orientação dos filhos é indispensável.

Foco na Educação

Na última semana o governador deu mostras de que Educação é tratada com seriedade em seu governo. Ele dirigiu a reunião das entidades que integram o programa Todos Pela Educação: Instituto Ayrton Senna, Banco Itaú, Instituto Unibanco, Instituto Bei, Conselho Nacional de Educação (CNE), Sebrae-Goiás, Unicef e Eduq Mais. O grupo, sob a coordenação da Seduc, vai trazer para Goiás experiências de sucesso já testadas no Brasil e em outros países.

Durante a entrega de 68 ônibus escolares e a liberação do pagamento de R$ 10,4 milhões para o transporte escolar, também na semana passada, o governador propôs a criação de uma lei que visa levar os avanços da educação, de forma global, para todos os municípios goianos. Em sua avaliação, “não se faz educação sozinho, mas buscando sintonia com os prefeitos”.