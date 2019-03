Prefeitura de Goiânia divulga 351 vagas de emprego

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), divulga 351 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Do número total disponibilizado, 131 são para pessoas com deficiência. Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.

Confira as vagas para ampla concorrência:

Açougueiro 2

Analista de recursos humanos 1

Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) 1

Auxiliar de contabilidade 1

Auxiliar de pintor de automóveis 3

Borracheiro 1

Caseiro 1

Chefe de serviço de limpeza 1

Colorista 1

Consultor de vendas 1

Corretor de imóveis 30

Cortador de roupas 2

Costureira em geral 2

Cozinheiro de restaurante 2

Cozinheiro industrial 1

Cuidador de idosos 2

Diretor de marketing 1

Eletricista 3

Lavador de peças 1

Lavador de veículos 1

Marceneiro 1

Mecânico 1

Mecânico de auto em geral 1

Mecânico de automóvel 1

Mecânico eletricista de automóveis 3

Modelista 1

Montador de calçados 5

Montador de veículos (reparação) 2

Motorista carreteiro 6

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1

Motorista de ônibus rodoviário 20

Motorista entregador 2

Operador de empilhadeira 2

Operador de processo de produção 60

Porteiro 1

Prensista (operador de prensa) 1

Professor de inglês 1

Quitandeiro (comércio varejista) 1

Representante comercial autônomo 33

Supervisor de vigilantes 1

Técnico eletrônico 1

Vendedor de serviços 3

Vendedor interno 2

Vendedor pracista 9

Vigilante 3

Vagas para pessoas com deficiência:

Tipos de vagas Quantidade

Agente de passagens 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1

Ajudante de padeiro 18

Assistente administrativo 1

Auxiliar de armazenamento 22

Auxiliar de limpeza 6

Auxiliar de linha de produção 7

Auxiliar de logística 4

Auxiliar de padeiro 3

Empacotador 2

Enfermeiro 1

Operador de caixa 30

Porteiro 3

Repositor de mercadorias 31

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1