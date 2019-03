“Educação será sempre prioridade deste governo”, enfatiza Gracinha Caiado 

Governo de Goiás realizou uma posse coletiva dos 40 novos coordenadores regionais da Secretaria Estadual de Educação. A cerimônia ocorreu na noite desta segunda-feira (18/3) no Palácio das Esmeraldas. Os novos gestores foram recepcionados pela primeira-dama, Gracinha Caiado, que estava acompanhada da secretária Estadual de Educação, Fátima Gavioli. “Quero dizer que essa é a primeira vez na história de Goiás que temos uma posse conjunta de todos os coordenadores da Educação. Isso demonstra o comprometimento da secretária Fátima Gavioli e do governador Ronaldo Caiado em trabalhar de forma conjunta com todos vocês. Educação é fundamento de desenvolvimento de um país, de uma nação”, destacou Gracinha.

Pela manhã, o governador Ronaldo Caiado, que estava em Brasília no período da noite, esteve com os coordenadores regionais no Instituto de Educação de Goiás (IEG) e reafirmou “que não se constrói uma nação de vencedores sem priorizar a educação”. Na oportunidade, ele também aproveitou para iniciar a entrega de 13,5 mil conjuntos de carteiras escolares que serão distribuídas para as unidades escolares de várias regiões do Estado.

Durante dois dias, todos os coordenadores regionais irão passar por um processo de imersão com informações sobre dados educacionais, debate de conteúdos estratégicos para alavancar metas para a educação em 2019 e também passarão por capacitação nas áreas de finanças e gestão de pessoas. Amanhã (20/03), quando termina o encontro, os 40 coordenadores irão apresentar um plano de metas e objetivos para a melhoria educacional em suas regionais.

A secretária Estadual de Educação frisou que a ação do governador Ronaldo Caiado é muito importante porque demonstra uma valorização e preocupação com a Educação. “O evento reforça esse cuidado com os servidores e mostra, principalmente, uma aproximação do governador com todos os coordenadores para que possam trabalhar juntos uma política de governo na área educacional”, explicou Fátima Gavioli. Para ela, a posse coletiva e o trabalho em conjunto nesses três dias de encontro promove uma interação entre os coordenadores e a troca de experiências exitosas.

Ao falar do simbolismo da posse coletiva, a primeira-dama explicou a importância da educação como instrumento de desenvolvimento econômico e lembrou da família. “O processo de ensino-aprendizagem é amplo e participativo. Ter escola com infraestrutura adequada, professores valorizados e alunos motivados é fundamental, mas a presença da família é indispensável”, assegurou. Gracinha disse que é preciso trabalhar duramente para que nenhuma criança ou adolescente viva à margem da escola. “Temos que garantir que todos os goianos tenham acesso à educação de qualidade. Isso é libertador, é o que promove cidadania”, citou.

Gracinha Caiado disse que espera que todos estejam motivados e prontos para o desafio. “Quero dizer que contem comigo. Quero fazer o máximo possível para deitar minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Não consigo ver desenvolvimento sem escola de excelência. Educação será sempre a prioridade desse governo”, garantiu.

A ação do governo foi reconhecida pelo novos gestores educacionais. “Esse trabalho de aproximação facilita nossa gestão no sentido de planejar as ações em cada coordenação e também nos traz motivação. Nos sentimos amparados com apoio dessa gestão”, frisou a coordenadora regional de Iporá, Regiane Cândido. Para Fátima Gavioli, o governador Ronaldo Caiado está derrubando uma barreira importante entre o governo e as coordenadorias. “Agora podemos dizer que o governo está presente nas escolas e os coordenadores muito mais presentes e se sentido acolhidos pelo governo”.