JUGs estão oficialmente abertos

Os Jogos Universitários de Goiás (JUGs) 2019 estão oficialmente abertos. O lançamento oficial foi realizado na noite da última segunda-feira (18) em Rio Verde, Sudoeste goiano, cidade sede das disputas coletivas. A edição deste ano do JUGs será realizada entre os dias 17 e 21 de abril.

No evento de abertura, foi no auditório da Universidade de Rio Verde (UniRV), e estavam presentes o Magnifico Reitor da UniRV, Sebastião Lázaro Pereira; o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis da UniRV, Nagib Yassin; o Pró-reitor de Administração e Planejamento da UniRV, Alberto Barella Netto; o Secretário Municipal de Esportes de Rio verde, Fernando Cézar Pazzot e os vereadores Marussa Boldrin, Luiz Encanador e Gustavo Simon.

As inscrições para as modalidades coletivas já estão abertas. Nesta etapa, em Rio Verde, serão disputadas partidas de vôlei de areia, futvôlei, futsal, handebol, basquete, voleibol, rugby. As inscrições devem ser feitas pelo técnico de cada equipe universitária pelo site da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

Os JUGs são realizados pela Federação Goiana de Desportos Universitários (FGDU), com apoio da Prefeitura de Rio Verde, por meio da Secretaria de Esportes, CBDU, UniRV, Super Bolla e Câmara Municipal de Rio Verde.

Conquistas

A FGDU recebe amanhã (20), em Brasília, o troféu pela quinta colocação no Troféu Eficiência, que é a somatória da participação dos estados em competições da CBDU de 2018. Neste evento, a Confederação premiará as principais federações do Brasil. “Goiás se destacou nas competições do ano passado e foi reconhecido como potência do desporto universitário. É um momento de celebrar. É a primeira vez que Goiás está entre os cinco primeiros colocados”, revela Lusimar Santos, presidente da FGDU.