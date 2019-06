O papel do engenheiro de produção na indústria 4.0 é tema de congresso na UFG

O Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção (Egoeep) está na sua segunda edição e será realizado no período de 20 a 22 de março de 2019 nas dependências da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (FCT/UFG), no Câmpus de Aparecida de Goiânia com o objetivo de fortalecer a área de engenharia de produção no estado de Goiás.

O evento visa fomentar o debate sobre o desenvolvimento das áreas da engenharia de produção, no que se refere à inovação tecnológica e mercado de trabalho, além de promover a integração entre as instituições acadêmicas e empresariais da região e divulgar a produção científica e tecnológica.

A programação do evento está repleta de atividades científicas e culturais, como palestras, mostra de trabalhos, minicursos, visitas técnicas e atividades lúdicas. Haverá dois minicursos e três palestras com profissionais e estudiosos de referência da área como a professora do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Fabiane Lizarelli, e o gerente de Tecnologia e Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Goiás, Rolando Vargas Vallejos.

Também, estão previstas quatro visitas técnicas na cervejaria da Ambev, Tintas Maxvinil, Flexibase e Volga Engenharia, que permitirá aos participantes o conhecimento de empresas que se destacam em Aparecida de Goiânia. Além disso, para momentos de interação, serão promovidas atividades e competições esportivas entre as universidades e cursos participantes nas seguintes modalidades: xadrez, futmesa, truco e beer game.

Segundo o professor do curso de Engenharia de Produção da FCT/UFG e organizador do evento, Murilo Vilarinho, são esperadas 120 pessoas. Vilarinho comenta que o Egoeep deseja se consolidar como evento referência na área de engenharia de produção no Estado de Goiás, reunindo a comunidade acadêmica com empresas, consultores, engenheiros, administradores e demais profissionais atuantes da área. As inscrições do evento podem ser feitas aqui. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 por participante. Para mais informações clique aqui.