Prefeitura de Goiânia inaugura Cmei no setor Parque Flamboyant

O prefeito Iris Rezende inaugurou na manhã desta terça-feira, 19, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Governador Olinto de Paula Leite, localizado no setor Parque Flamboyant, na região Sul da Capital. A estrutura física da unidade já existia e foi reformada para atender as crianças da região. Ao todo, 150 vagas para alunos de dois a cinco anos estão sendo disponibilizadas com a inauguração.

A nova unidade resulta da transformação de escola para Cmei, oriunda de estudo de rede feito pela SME. Os alunos do ensino fundamental que eram atendidos na instituição foram transferidos para unidades próximas. O novo Cmei possui estrutura ampla para receber os alunos e algumas mudanças estruturais foram feitas para realizar um atendimento adequado para a idade, tais como: instalação de vaso infantil, adequação de lavatórios, proteção das tomadas, troca do mobiliário das salas de aula, entre outras.

As matrículas para a instituição foram realizadas no período regular da rede municipal de ensino. O Cmei atende em período integral, sendo dez horas diárias, durante as quais são servidas cinco refeições ao dia. Os alunos ainda recebem cuidados com a higiene, participam de atividades lúdicas e pedagógicas que os preparam para a escola no futuro.