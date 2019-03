Caiado determina fim da taxa paga a terceirizada para registro de veículos financiados em Goiás

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta quarta-feira (20/3), o corte de uma taxa que era cobrada para registro de contratos de leasing e alienação fiduciária. A partir de abril, o trâmite será feito pelo próprio Detran Goiás, substituindo um contrato que terceirizava o serviço. A medida traz economia de R$ 182,35 ao bolso dos goianos que precisarem realizar o registro do seu veículo.

“O cidadão que comprava um carro tinha que ir ao cartório e pagar uma taxa para poder registrar o contrato. Acabou. Agora a pessoa vai comprar o carro, e isso [registro] é responsabilidade do Detran”, explicou o governador. “Vocês verão os avanços que vamos fazer, o quanto o cidadão será mais bem atendido e com custo mais barato dentro do Detran.”

O Detran-GO aderiu a um sistema de tecnologia da informação que vai realizar a regularização dos veículos financiados. Segundo a autarquia, só no ano passado mais de 175 mil contratos desse tipo foram registrados. Desta forma, a terceirizada que realizava o serviço arrecadou mais de R$ 32 milhões.

Caiado explicou que esse corte de taxa envolvendo o Detran é só um dos exemplos de como a vida do cidadão goiano está mudando para melhor. Há 79 dias como governador, ele já determinou a revisão de contratos de todas as secretarias, órgãos e autarquias. O que estiver errado, esclareceu, será cortado. “Nosso desafio agora é mostrar ao cidadão total transparência com que se arrecada de dinheiro público. Esse é o ponto fundamental”, ressaltou.