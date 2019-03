Caiado discute desenvolvimento do Entorno com representantes do Codese

Parceria. Esse foi o tema da reunião do governador Ronaldo Caiado e representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável Estratégico (Codese) de Goiás e do Distrito Federal na tarde desta terça-feira (19/3), em Goiânia. Durante o encontro, os conselheiros apresentaram projetos que visam alavancar o progresso no Entorno de Brasília e Caiado ressaltou que a união entre os entes federados é fundamental para cumprir esse objetivo. “O sentimento é de darmos as mãos para não só construir a cidadania e melhorar a condição de vida dos nossos amigos e conterrâneos goianos, como também dos amigos do Distrito Federal. É de mãos dadas, trabalhando juntos, que vamos superar a crise.”

Caiado aproveitou a ocasião para pedir ajuda aos conselheiros para unificar as inteligências das polícias da região. A medida, destacou, pode auxiliar no combate à criminalidade no Entorno.

Os conselheiros entregaram ao governador estudo com um diagnóstico detalhado das condições sociais e econômicas de Brasília. Em seguida, os representantes do Codese apresentaram projetos de investimentos e dinamização do Entorno do Distrito Federal nas áreas de Educação, Mobilidade e Cidadania.

Também foi proposta a implantação de indústrias como forma de fortalecer os municípios da região. “Estamos propondo um Eixo de Desenvolvimento Econômico da região porque Goiás tem muito potencial a ser desenvolvido”, disse o presidente do Codese de Goiânia e região metropolitana, Carlos Alberto de Paula Moura Júnior.

O governador irá analisar as propostas e aproveitou para solicitar o apoio dos conselheiros para cuidar também da região do Nordeste goiano, que é apontada por estudo do Instituto Mauro Borges (IMB), apresentado no início do ano, como a mais vulnerável do Estado.

Região Metropolitana de Brasília

Muitos dos projetos apresentados pelos conselheiros do Codese passam pela implantação da região metropolitana de Brasília, que foi instituída via Medida Provisória (MP) assinada pelo ex-presidente Michel Temer, em dezembro de 2018. A região abarca 33 municípios, sendo 29 goianos e quatro de Minas Gerais.

Caiado salientou que a criação dessa região é inédita no país e que é preciso um entendimento entre os três governadores que a integram para compartilhar as responsabilidades da gestão. “O processo de parceria tem que ser feito numa junção de esforços de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais.”