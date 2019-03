Iris sela parceria com Fecomércio para ações sociais que vão beneficiar 10 mil

O prefeito Iris Rezende abre leque de parcerias com a iniciativa privada e organizações não governamentais para reforçar ações de cidadania e inclusão social. Nesta quarta-feira (20/03), com o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, foi formalizada cooperação para executar o Projeto Teia, que beneficiará 10 mil moradores. Os alvos são alunos da Rede Municipal de Educação (RME) e comunidade escolar. “Estou certo de que nós vamos, aqui em Goiânia, criar uma nova cultura para o país”, disse Iris.

A ação disponibilizará serviços nas áreas de lazer, cultura, assistência odontológica e saúde. Será desenvolvida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Foi lançada em solenidade na sede da Fecomércio. Ao celebrar a parceria, Iris destaca que são instituições “dotadas de credibilidade absoluta, jogando suas potencialidades para atender segmentos sociais”.

“O país toma conhecimento do que o Sesc e o Senac fazem: criando uma mentalidade na criança de que ela vai se tornando uma peça partícipe deste conjunto social”, assinala o prefeito. “As instituições de classe da Capital estão dando uma lição ao Brasil, e eu me realizo com isso”, complementa.

“Me sinto realizado em ver a proposta dos nossos mutirões a inspirar entidades como as que integram o sistema Fecomércio/Sesc/Senac”, ressaltou Iris, acrescentando que o verdadeiro sentido desta prática que inaugurou em Goiânia ainda nos anos 1960, durante a primeira gestão como prefeito, é o envolvimento de todos em prol de um bem comum.

Serviços

De acordo com a proposta, na área da saúde serão ofertados tratamentos odontológicos, consultas médicas e oftalmológicas, com a entrega de óculos para quem precisar, além de orientações, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, medição de taxa de colesterol, tipagem sanguínea, dentre outros serviços.

O projeto inclui, ainda, atividades de segurança alimentar e nutrição, recreação com jogos e brinquedos, dinâmicas esportivas e contadores de história, serviços estéticos e orientações para elaborações de currículos também serão ofertados.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/ Sesc/ Senac, Marcelo Baiocchi, a ação ressalta o compromisso social das entidades envolvidas. “Essa parceria com a Prefeitura de Goiânia demonstra que é possível a união de forças para levar mais conforto à população”, destaca.

Conforme estabelecido pelo Projeto Teia, a primeira ação será realizada nos dias 29 e 30 de março na Escola Municipal Maria Odete Augusta de Brito, na região Norte da Capital. As outras vão ocorrer a cada dois meses, sendo em maio, agosto, outubro e dezembro, e serão nas regiões Norte, Noroeste, Oeste e Leste.

Cada edição acontecerá às sextas-feiras e aos sábados, das 9h às 17h, e a previsão é de que a média de atendimento ao público seja de 3 mil pessoas. Além do Sistema Fecomércio e Prefeitura de Goiânia, outras instituições também vão compor o projeto.

O diretor Regional do Sesc/Senac em Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, disse que o Projeto Teia é uma ação positiva que fortalece o acesso dos alunos e da comunidade a serviços importantes. “Com esse projeto estamos cumprindo nossa ação social, contribuindo para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da comunidade”, concluiu.