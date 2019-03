UFG sedia debate sobre o papel da mulher nas ciências

Criar um espaço para discussão sobre a inserção das mulheres nas ciências e mostrar ações de algumas pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás (UFG). Essa é a proposta da roda de discussão “O papel da mulher nas ciências: presente e futuro”, que acontece nesta sexta-feira (22/03), às 9h, no no Anfiteatro Instituto de Química, no Câmpus Samambaia. O evento é uma realização da Sociedade Brasileira de Química – Regional Goiás (SBQ-GO) com apoio do Instituto de Química (IQ/UFG).

As pesquisadoras convidadas para a conversa são Anna Maria Benite (IQ-UFG), Patricia Sartoratto (IQ-UFG) e Marize Valadares, da Faculdade de Farmácia (FF-UFG). Elas apresentarão projetos e falarão de suas trajetórias como pesquisadoras. O bate-papo vai ser mediado pelas professoras do IQ Danielle Cangussu, Andrea Chaves e Emilia de Oliveira. As docentes também são membras da SBQ-GO, ocupando os cargos de secretária, vice-secretária e tesoureira, respectivamente.