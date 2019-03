Vereadores vão discutir tarifa do transporte coletivo

Os 35 vereadores da Câmara Municipal de Goiânia podem participar de reunião hoje (20) às 14h, com o prefeito de Trindade e presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), Jânio Darrot, para discutir pautas sobre o transporte coletivo da capital e região metropolitana.

O convite foi feito pelo vereador Lucas Kitão (PSL), que representa a Câmara Municipal na CDTC, e tem como objetivo “sugerir soluções que resolvam o problema do transporte coletivo ao invés de simplesmente atualizar a tarifa como é feito anualmente”, ressalta o vereador. Ele ainda adicionou que o contrato de concessão prevê aumentos quando houver melhorias no serviço, mas isso não está sendo obedecido.

Kitão também destaca que serão tratados durante o encontro a possibilidade de saída do governo estadual e da Agência Goiana de Regulação (AGR) da CDTC. “A ideia é primeiro cobrar as contrapartidas que foram acordadas com as empresas anteriormente para a melhora direta do transporte coletivo e, posteriormente, discutir as soluções que envolvem o governo estadual e os municípios da região metropolitana, como fiscalização”, afirma. (Texto e foto da assessoria do vereador)

Aumento das passagens



Na segunda-feira, 18, o Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) aprovou o cálculo desenvolvido pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC). O estudo prevê aumento na tarifa cobrada pela passagem do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. O valor sugerido é de R$ 4,30.