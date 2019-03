Abertas inscrições aos cursos de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade social

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), está com inscrições abertas para 140 vagas para cursos de capacitação em empreendedorismo voltados exclusivamente para mulheres que residem na região Oeste.

A capacitação é totalmente gratuita e tem como objetivo capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social da região para que possam iniciar e aperfeiçoar a gestão de negócios que visem lucros, tendo como base atividades econômicas que já realizam. A formação será aplicada em um único dia, 28 de março, dividida em duas turmas, sendo uma no período vespertino e outra no matutino.

O conteúdo será ministrado pela gerente de Pesquisa e Inovação em Produtividade da Sedetec, Fernanda Arantes e terá a duração de 4h em cada turno. O conteúdo principal do curso será por meio da ferramenta Canvas, que consiste em um mapa visual pré-formatado que possibilita o planejamento estratégico de negócios, como público-alvo, proposta de valor, recursos necessários, precificação, relacionamento com clientes, entre outros.

Interessados podem fazer a inscrição na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Jardim do Cerrado 3, localizado na Rua Flor da Noite, no Jardim do Cerrado 3, fone: 3577-3444; na Associação de Moradores do Bairro Vera Cruz, localizado na Avenida Gercina Borges Teixeira, QC18, s/n, lt 1, no conjunto Vera Cruz, fone 3298-6337 ou pelo telefone 3524-5724 (Sedetec).

Para a titular da Secretaria da Mulher, Ana Carolina Almeida, a iniciativa visa capacitar e preparar as participantes para ingressarem no mercado de trabalho e melhorar a situação econômica. ‘“O curso vai possibilitar essas mulheres a se emanciparem financeiramente, permitindo, assim, a geração de renda e a sua autonomia”.

As aulas serão ministradas no Cras Jardim do Cerrado 3, localizado na Rua Flor da Noite, no Jardim do Cerrado 3, onde alunas receberão certificado ao final do curso.