Adolescentes de Aparecida recebem vacinação contra Meningite C e HPV neste sábado, 23

Com o objetivo de imunizar os adolescentes de Aparecida de Goiânia contra a bactéria causadora da Meningite C e contra o papilomavírus humano, associado a diversos tipos de cânceres, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoverá a intensificação da vacinação neste sábado, 23. O Dia D da campanha disponibilizará a imunização em 38 postos espalhados pela cidade (confira abaixo a lista completa). Todos os adolescentes de 11 a 14 anos de idade devem ser imunizados contra a meningite. Além disso, meninas de nove a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos de idade precisam ser imunizados contra o HPV.

A Campanha de Vacinação está ocorrendo desde o dia 11 de março em escolas da cidade. Os profissionais de saúde do município estão visitando as instituições de ensino e imunizando os adolescentes. Neste sábado, as vacinas estarão disponíveis em unidades de saúde e postos volantes para todos os adolescentes das faixas etárias fixadas, facilitando o acesso daqueles que não podem comparecer durante a semana aos postos.

“Com a ocorrência de casos de Meningite em todo o Brasil, Aparecida está atenta à possibilidade de surtos dessa doença em nossa cidade. E nós sabemos que a melhor forma de proteção é a vacinação. Por isso, além disponibilizar vacinas em 27 unidades de saúde durante todo o ano, vamos promover uma força-tarefa neste fim de semana e contamos com a participação da população”, afirmou o secretário de saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães.

Meningite e HPV

A Meningite C é uma infecção bacteriana aguda, rapidamente progressiva e potencialmente fatal. A doença provoca a inflamação das membranas que revestem o sistema nervoso central e possível infecção generalizada. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, rigidez de nuca e, às vezes, manchas na pele. Em adolescentes, a vacina garante uma alta proteção até a idade adulta.

Já o HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas, principalmente por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto. A definição da faixa etária para a vacinação visa proteger meninos e meninas antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus.

Postos de Vacinação

Neste sábado, a imunização estará disponível nos seguintes postos, das 8 às 17h:

Centro de Atendimento Ambulatorial;

Cais Nova Era;

Cais Colina Azul;

Centro de Saúde Papillon Park;

UBS’s Andrade Reis;

Independência Mansões;

Jardim Riviera;

Bairro Independência;

Campos Elíseos;

Jardim Florença;

Jardim Tiradentes;

Veiga Jardim;

Cândido de Queiroz;

Jardim Paraíso;

Alto Paraíso;

Caraíbas;

Delfiore;

Jardim dos Ipês;

Madre Germana;

Buriti Sereno;

Garavelo Park;

Mansões Paraíso;

Jardim Olímpico;

Parque Trindade;

Santa Luzia;

Nova Olinda;

Retiro do Bosque;

Chácara São Pedro;

Jardim dos Buritis;

Bela Vista;

Bandeirantes;

Pontal Sul I;

Pontal Sul II;

Rosa dos Ventos e

Expansul.

Também haverá postos de vacinação no Aparecida Shopping e no supermercado Bretas do Buriti Shopping, que funcionarão das 9 às 18 horas.