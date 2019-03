Bazar reúne moda e solidariedade, neste sábado

Somente 14% dos brasileiros estão envolvidos com alguma ação social, mostrou o ranking global de solidariedade, um levantamento feito CAF – Charities Aid Foundation – instituição com sede no Reino Unido, e que no Brasil é representada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDIS. O indicador caiu em relação ao ano anterior, que estava em 21% em 2017 – fruto da recessão econômica, dizem os analistas. Em 2018, foram entrevistadas mais de 150 mil pessoas em 146 países.

Na direção contrária em Goiânia, empreendedores estão criando alternativa para aumentar os níveis da solidariedade. Neste sábado, 23, uma empreendedora realiza um evento de moda com solidariedade, durante a primeira edição do Bazar Dashing Fashion, que começa das 9h e segue até às 18h, na Central de Decorados da Brasal Incorporações, no Setor Marista, em Goiânia.

O evento, que é organizado pela Lube, tem o objetivo de reunir marcas goianas que fazem venda digital a fim de apresentá-las com uma experiência presencial em um dia repleto de atrações. A entrada no evento é gratuita, mas para aproveitar o espírito solidário que o goiano possui e que sempre busca ajudar ao próximo, serão arrecadados alimentos não perecíveis para serem doados à Casa Luzes do Consolador em Piracanjuba, a 87 quilômetros de Goiânia. O local distribui alimentos para famílias carentes e também funciona como Centro Espírita, com reuniões públicas, palestras e cursos.

Marca goiana há quase quatro anos no mercado, a Lube tem foco em venda on-line para Goiás e os outros estados. Ainda assim, sabe que o público sente a necessidade de experimentar as peças e ter um contato mais próximo. Pensando nisso, a empresária da Lube, Lurian Beatriz decidiu expandir os eventos a outras marcas que trabalham de forma similar.

A programação é mais ampla, diz Lurian. “Teremos uma programação o dia todo, com degustação de cerveja goiana (Cerveja Cavalo Louco), salgados (Soulfit) e confeitaria (Bella Torres Confeitaria) feita com carinho, além de um salão que vai funcionar com serviços rápidos de cabelo e maquiagem. Dá para ir, comprar, já sair pronta para a balada e ainda com uma tattoo nova (Kaju Tattoo). Os homens também estão convidados e haverá brinquedoteca para as crianças”, completa.

Marcas participantes

Entre as marcas participantes está a Ozita Rocco, que vende moda infantil com estilo. É uma empresa familiar e além das coleções trabalha com peças exclusivas e também vende on-line para consumidores finais e atacadistas. Ainda para os pequenos, acessórios da JoseAnne para meninas e meninos.

Queridinha das blogueiras goianas, SM Sunglass terá óculos com preços especiais e também haverá sapatos (Pri Paixão Shoes), que são confeccionados um a um. Flatform, anabelas, slides, rasteiras e tênis são alguns dos produtos. A marca tem ainda a opção de encomenda, proporcionando infinitas possibilidades de co-criação, ou seja, a cliente pode participar diretamente da “construção” do seu modelo.

Com DNA artístico, o Atelier Alberta será a marca oficial de acessórios femininos. Naturalmente adepta do conceito de moda lenta (ou slow fashion); suas pequenas coleções coexistem paralelamente, com produção de peças únicas e séries limitadas a poucas unidades. Haverá lingerie (Laura Alvarenga Collection) e biquínis (Senhora Bomfim).

Kaju terá tattoos especiais para o evento, com preços diferenciados e cabelo e maquiagem ficarão por conta de Abba Dia Cabeleireiros.

O Espaço

A Central de Decorados da Brasal Incorporações foi criada no ano passado para ampliar ainda mais a experiência do consumidor com a marca. O espaço conta atualmente com dois decorados (Reserva Parque Areião e Cena Marista), além de oferecer uma confortável e sofisticada estrutura de atendimento ao público.

Serviço

Bazar Dashing Fashion (@_dashingfashion)

Data: 23 de março de 2019

Horário: 9h às 18h

Local: Central de Decorados da Brasal Incorporações. Avenida 136, número 246, qd. 238 – Setor Marista, Goiânia. (Ao lado da Santafé Hall)

Entrada: 1 kg ou litro de alimento não perecível (não obrigatório)