Governo busca fábrica de veículos elétricos para Goiás 

O governador Ronaldo Caiado visita nesta quinta-feira, 21, juntamente com o secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás Wilder Morais, a 25ª Edição da Intermodal South America 2019, em São Paulo. O evento promove o encontro de representantes dos setores público e privado para debater diversos temas relacionados ao mercado.

Com objetivo de buscar novos investimentos para o Estado de Goiás, a comitiva goiana deve encontrar com representantes da BYD, uma multinacional de alta tecnologia especializada em energia limpa. A empresa está presente em cinco continentes, mais de 50 países e em cerca de 200 cidades.

No Brasil, a multinacional abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de ônibus elétricos e comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de 2017, neste mesmo local, inaugurou a planta de produção de módulos fotovoltaicos.

As condições para investimentos em Goiás chamaram a atenção da empresa, que buscou contato com o governo, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços.

Após o encontro com os representantes da empresa, o governador Ronaldo Caiado e o secretário de Indústria, Comércio e Serviços vão visitar outras instalações da feira. No evento acontecerão vários debates envolvendo os principais temas do setor com especialistas e executivos de diferentes frentes da indústria.