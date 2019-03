Governo de Goiás avalia tecnologia de ônibus elétricos sobre trilhos para o Eixo Anhanguera

O governador Ronaldo Caiado esteve em São Paulo nesta quinta-feira (21/3) para visitar a 25ª Edição da Intermodal South America 2019, onde conheceu o trabalho desenvolvido pela multinacional BYD (Build Your Dreams). De origem chinesa e presente em mais de 50 países, a empresa é especializada em alta tecnologia de energia limpa e tem grande interesse em investir numa fábrica em Goiás e na implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na linha do Eixo Anhanguera.

“A BYD, especialista em veículos elétricos, de energia limpa, apresentou a nós um projeto para aquele eixo da Avenida Anhanguera, feito com uma nova tecnologia de monotrilho, que eles já estão instalando na cidade de Salvador. Nós queremos dar maior agilidade ao transporte na nossa capital”, disse Caiado durante visita ao estande da BYD, acompanhado do secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Wilder Morais, e do presidente da Adial-GO, Otávio Lage Filho.

Caiado disse que a tecnologia da empresa chinesa BYD pode somar mais conhecimento sobre energia limpa ao Estado. “Além de buscar o menor preço, ao mesmo tempo buscamos qualidade e respeito ao meio ambiente”, disse.

O secretário Wilder Morais disse que a BYD é uma das maiores empresas de caminhões elétricos e baterias do mundo. “Nós tivemos esta oportunidade, a convite da empresa, de fazer essa visita hoje aqui, em São Paulo, e em seguida levá-los a Goiás para mostrar nossa potencialidade. Não só implantar o Eixo Anhanguera, mas também ter uma fábrica de alta tecnologia no Estado”, disse.

“As condições para investimentos em Goiás chamaram a atenção da empresa, que buscou contato com o governo, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços”, contou Wilder.

A multinacional BYD já é responsável pela implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) no subúrbio de Salvador (BA), numa extensão de 19 quilômetros. O sistema, cujo contrato para instalação foi assinado em fevereiro, será movido a eletricidade e não emite agentes poluentes.

De acordo com o diretor de negócios da BYD Auto, Alexandre Liu, o sistema de monotrilhos é mais rápido. “Estamos ansiosos para participar do projeto de Goiânia, com tecnologia mais moderna de reconhecimento facial, sistema superecológico que vai evitar o trânsito e fazer o usuário ter internet de alta velocidade com intervalo de parada mais curto. Vai ser uma ótima solução para cidade, além de economizar vias, vão liberar duas vias, no caso para veículos ou até um parque dependendo do que for melhor para a população”, descreve. Atualmente, a empresa está presente em mais de 50 países dos cinco continentes.

Após o encontro com os representantes da empresa, o governador Ronaldo Caiado e o secretário de Indústria, Comércio e Serviços visitaram outras instalações da feira.

Eixo Anhanguera

Na última sexta-feira (15/3), o governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, discutiram o futuro da Metrobus, responsável pelo Eixo Anhanguera. Durante o encontro, Caiado e Iris avaliaram possibilidade privatização da empresa. O governador de Goiás destacou que, caso a proposta seja efetivada, o Estado regulará e fiscalizará o serviço para garantir a qualidade do transporte coletivo.