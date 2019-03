Lowbrow Lab Arte & Boteco recebe banda No Technique nesta sexta-feira

O público do Lowbrow Lab Arte & Boteco poderá conferir canções de Elvis Presley, The Doors, Creedence e Pink Floyd nesta sexta-feira (22), com a banda No Technique. A casa, que está localizada na Rua 115 nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia, abrirá às 19 horas e o show terá início às 22h30. A entrada terá um valor de R$ 10, até as 22 horas.

Fundada em julho de 2017, a No Technique é formada por Pablo Villas Boas, nos vocais, Lucas Ribeiro, na bateria, Water Navarrete, na guitarra, Arthur Ornelas, no teclado, Luís Felipe Melo, no contrabaixo. Além de um repertório focado no rock dos anos 60 e 70, as apresentações da banda são marcadas pela energia e qualidade musical.

Além do show, o Lowbrow Lab Arte & Boteco também apresenta a exposição “Bailinho”. Inspirada no Carnaval, a mostra apresenta cerca de 15 obras, entre fotografias, desenhos, dobraduras e impressões do Babakisses, projeto independente comandado pelo artista visual Lucas Ruiz e pela designer Amanda Daher.