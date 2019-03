No Dia Mundial da Água, governo cria o Parque Estadual de Águas Lindas

O governador Ronaldo Caiado assina nesta sexta-feira (22/3), às 10 horas, o decreto de criação do Parque Estadual Águas Lindas e, também, o acordo de cooperação entre o Governo Federal e os governos de Goiás e Distrito Federal para a implantação do projeto Produtor de Água na Bacia do Descoberto. A solenidade será na Barragem do Descoberto (BR-070, Km 20), no município de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, em comemoração ao Dia Mundial da Água.

O programa Produtor de Água na Bacia do Descoberto, promovido pela Agência Nacional de Águas (ANA) e desenvolvido pela Saneago e Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), visa à proteção das nascentes nas propriedades rurais localizadas na Bacia, responsável por cerca de 70% da água consumida pela população do Distrito Federal (2,5 milhões de habitantes).

Confirmaram presença o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; o diretor presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu; e os presidentes da Saneago, Ricardo Soavinski, e da Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), Fernando Leite.

Parque Estadual Águas Lindas

O Parque Estadual Águas Lindas é uma unidade de conservação de proteção integral, constituído de duas áreas distintas, num total de 2 mil hectares, localizado no município de Águas Lindas.

O parque foi criado com o intuito de preservar as nascentes, os mananciais, a flora e a fauna, bem como controlar a ocupação do solo na região, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

Segundo o decreto estadual, as medidas de proteção e gestão do parque serão estabelecidas pelo Governo de Goiás em parceria com entes responsáveis pela gestão dos recursos hídricos do Distrito Federal. “Para a Saneago, a criação do parque é de extrema importância para garantir a preservação deste manancial, que hoje já é responsável pelo abastecimento de Santo Antônio do Descoberto e, futuramente, atenderá também a população de Águas Lindas”, afirmou o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski.