Tortas e milk shakes

A partir do dia 28 de março, a Sucré Confeitaria Gourmet abrirá suas portas ao público em Goiânia. Tortas em fatia e no pote e milk shakes gourmet, além de dezenas de variedades de doces são as novidades da confeitaria, localizada na Rua 15, esquina com a Rua T-55, no Setor Marista, que tem como chef pâtissier a Giulia Pinheiro Lopes.

Fruto do espírito empreendedor dos sócios Iraci Ana de Oliveira Andrade e Jeys de Oliveira Andrade – proprietário do Wasabi Sushi Food –, a Sucré Confeitaria chega para preencher uma lacuna há muito existente no mercado goianinese: a falta de confeitarias com controle na quantidade de açúcar dos pratos.

A Sucré será inaugurada no dia 27 de março, às 19h30, no conceito “Soft Opening” com degustação de variados tipos de doces do cardápio, para convidados, e no dia 28 a confeitaria estará aberta ao público a partir das 10h.