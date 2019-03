“Vamos buscar o melhor para os goianos”, diz Caiado ao anunciar edital do Jovem Aprendiz

Reafirmando seu compromisso com os jovens goianos e com o bom uso dos recursos públicos, o governador Ronaldo Caiado informou que o edital de licitação do programa Jovem Aprendiz foi publicado nesta quarta-feira (20/3). Na modalidade pregão eletrônico, o processo tem como objetivo contratar uma entidade para a execução do programa, que atualmente conta com o envolvimento de 5 mil jovens.

“Quero tranquilizar todas as famílias, ninguém vai acabar com o programa. Só estamos cumprindo a lei. O contrato venceu, temos que fazer nova licitação. Vamos buscar o melhor preço e a qualidade de emprego e ensino para os jovens goianos”, esclareceu o governador em entrevista à TV Serra Dourada. A previsão é que o processo licitatório seja concluído em abril. O programa, antes Jovem Cidadão, passa a se chamar Jovem Aprendiz.

O governador salientou ser estranho que, em pleno período eleitoral, no ano passado, 1,3 mil pessoas tenham sido contratadas de última hora. “Era mais um programa eleitoral do que de Jovem Aprendiz”, e completou: “não é fácil desmamar essas viúvas da corrupção”. Agora, o programa vai obedecer a uma série de pré-requisitos, como condição de renda da família. “Tudo para dar mais oportunidade aos mais carentes”, ponderou.

Valorização do servidor

Caiado falou que uma das marcas do seu governo será reconhecer o servidor público que presta um bom serviço. Como exemplo, citou um agente penitenciário de Anápolis que, além de negar propina de R$ 100 mil, deu voz de prisão dentro do presídio e comunicou o fato aos superiores. “Aquele que cumpre sua função será realçado, dignificado e, ao mesmo tempo, respeitado e homenageado, porque merece assim ser tratado.”

Da mesma forma, o governador demonstrou que terá pulso firme para lidar com situações opostas a do agente penitenciário. “Quem usufrui da prerrogativa de funcionário público, e descumpre a função, será duramente penalizado. Então, esta é a nossa prática: transparência e valorizar as pessoas de bem”, assegurou.

79 dias de governo

Na entrevista ao apresentador Sandes Júnior, do quadro “Na Hora do Almoço”, Caiado fez um balanço das principais ações de governo nestes quase três meses, destacando as áreas de segurança pública, saúde e educação. Também falou sobre o bom trânsito em Brasília, o que permite diálogo direto e permanente com o governo federal em busca de benefícios para Goiás.

Na segurança pública, o governador destacou o seu orgulho das forças policiais, que estão trabalhando de forma conjunta não só na elucidação dos crimes, como na prevenção. Conforme relatou, somente este ano já foram apreendidas sete toneladas de drogas, desmanteladas quadrilhas de tráfico de armas e assalto a bancos. “O cidadão está vendo o quanto a polícia tem sido efetiva. A segurança já chegou nas ruas.”

Na área da saúde, Caiado afirmou que o goiano que mora no interior precisa ser respeitado. Para isso, irá instalar policlínicas pelo interior do Estado. A estrutura contará com médicos e equipamentos capazes de realizar atendimentos variados, sem que o paciente precise se deslocar até a capital. “Queremos dar toda a condição de poder buscar o paciente com hora marcada, levar de volta, enfim, dar cidadania às pessoas.”

Para a educação, além de 68 ônibus escolares entregues no último fim de semana, o governo estadual tem focado na estrutura das escolas. Caiado citou a entrega de 13,5 mil carteiras e que, lamentavelmente, ouviu relatos de crianças que até então sentavam em latas de tinta para assistir as aulas. Na área pedagógica, disse que o foco é melhorar a condição de competitividade dos nossos jovens do cenário nacional.