Caiado na entrega de benefícios para Educação em Águas Lindas

“Os moradores da região do Entorno podem saber que agora contam com um governador”. As palavras e o compromisso são do governador Ronaldo Caiado durante a inauguração da quadra coberta do Colégio Estadual Paulo Freire, em Águas Lindas de Goiás, e a assinatura de ordem de serviço para conclusão de seis escolas no município, todas no Padrão Século XXI. Caiado ainda entregou 430 conjuntos de carteiras escolares e anunciou que os 1.466 alunos receberão kits de uniformes.

Ronaldo Caiado sintetizou que quer trabalhar de mãos dadas com os prefeitos, construindo uma educação global. O objetivo, salientou, é implantar um currículo capaz de dar às crianças todas as condições de disputar espaço profissional em qualquer parte do País. “Nós sabemos que só vence quem tem um bom preparo e uma educação de qualidade.”

A ordem de serviço refere-se à conclusão das escolas Jardim América IV, Jardim Brasília, Mansões Odisseia, Mansões Vilage, Ouro Verde e Jardim Guaíra l, todas no Padrão Século XXI.

Fim do 4° turno

A secretária de Educação, Fátima Gavioli, comunicou aos alunos e professores que o 4° turno mais conhecido como “turno da fome”, vai acabar. Criado para, de forma emergencial, suprir a falta de vagas no município de Águas Lindas, esse turno intermediário tem aulas das 11h às 14h45. O governo de Goiás trabalha para resolver o problema até 2020.

A ordem de serviço assinada nesta sexta-feira, que garante a conclusão das seis escolas, já é um início para solucionar o déficit de vagas. “Podem ter certeza, nós vamos tratar com dignidade as crianças, que terão cada vez mais qualidade de ensino”, frisou o governador.

Fátima Gavioli destacou que para construir uma educação com foco no futuro é preciso buscar o diálogo e as parceiras, como a que está sendo firmada com a prefeitura de Águas Lindas e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “Recebi essa missão do governador Ronaldo Caiado e para cumpri-la, se preciso for, vou trabalhar 24 horas por dia, e isso vai ser possível com a união de todas vocês”, ressaltou a secretária.

Colégio Paulo Freire

A cobertura da quadra do Colégio Paulo Freire é fruto da parceria do Governo do Estado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), investimento de R$ 225,7 mil. O benefício entregue é resultado do esforço da secretária Fátima Gavioli para colocar as contas da Secretaria da Educação referentes a 2018 em dia para poder garantir serviços de qualidade, dignos, para os alunos da Rede Pública Estadual. As dívidas herdadas são resultados de compromissos que não foram honrados pelo governo anterior, incluindo o transporte escolar.

O presidente do FNDE, Carlos Alberto Decoteli, reconheceu que o governador Ronaldo Caiado é referência no Poder Legislativo brasileiro e agora no Executivo. “Nós estamos irmanados naquele sonho do senhor de fazer um Brasil próspero”, pontuou Decoteli. O FNDE vai promover um programa nacional chamado Mutirão dos Prefeitos, e Goiás terá o privilégio de sediar o primeiro encontro.