CineMaterna Flamboyant apresenta “Capitã Marvel”

As mães escolheram e o CineMaterna Flamboyant anuncia para a próxima quarta-feira, dia 27 de março, a sessão especial do filme “Capitã Marvel”. O longa que ultrapassa seus US$ 800 milhões em bilheteria, segundo projeções da Forbes, e está prestes a bater o recorde do filme “Mulher Maravilha” foi escolhido pelas mães via enquete no site do CineMaterna. A aventura é sobre Carol Danvers, agente da CIA que, em meio a uma guerra alienígena, se torna uma das mais poderosas entre os super-heróis de todo o mundo. Com direção de Anna Boden e Ryan Fleck e um elenco formado por Brie Larson, Gemma Chan e Bem Mendelsohn, que promete muitas emoções. Nesta edição do CineMaterna serão dadas cortesias (ingressos grátis) para as 10 primeiras mães que chegarem meia hora antes com seus bebês de até 18 meses.

As mães com bebês de até 18 meses e demais acompanhantes serão recebidas na Cinemark às 14h10 para esta que é uma sessão especialmente preparada para oferecer conforto e facilidades. Na sala de exibição, os destaques ficam por conta do áudio do filme com volume reduzido, ambiente levemente iluminado e temperatura amena. Outros mimos são os trocadores dentro do cinema, abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente.

Uma facilidade para as famílias é poder estacionar os carrinhos de bebês próximos à entrada da sala de cinema. É uma oportunidade para as mães curtirem filmes indicados para adultos na companhia de seus pequenos. E nesta fase tão importante da maternidade, elas ainda contam com a presença de outras mães voluntárias, prontas para ajudar em caso de necessidade.

Ficha técnica

Ação, 130 min, censura 12 anos

Diretora: Anna Boden, Ryan Fleck

Elenco: Brie Larson, Gemma Chan e Bem Mendelsohn