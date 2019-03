FGM e CNM qualificam gestores públicos goianos

A Federação Goiana de Municípios realizou nos dias 21 e 22 de março a edição de Goiás do “CNM Qualifica”, um curso realizado pela Confederação Nacional de Municípios que tem como objetivo a qualificação dos gestores públicos. A edição goiana teve como tema a “captação de recursos”, um assunto que mais interessa aos administradores públicos.

No auditório lotado, os gestores tiveram assistiram palestras ministradas pelos consultores Marli Burato e Celso Vedana. Em época de crise, os municípios são os que mais sofrem com as dificuldades financeiras. Por isso, as entidades desenvolvem o projeto municipalista que visa oferecer aos gestores locais a capacitação para que possam incrementar os recursos municipais.

O presidente da FGM, Haroldo Naves, destacou o trabalho feito pela entidades na qualificação dos gestores. “Os municípios estão na ponta da prestação de serviços, e o último no recebimento de recursos, com isso os prefeitos devem fazer um verdadeiro malabarismo para ter recursos públicos. Com o CNM Qualifica, procuramos capacitar os gestores a terem uma visão macra dos recursos públicos”, explicou.

O prefeito de Ivolândia, Fabio Seabra, esteve no evento, que na oportunidade parabenizou a iniciativa da Federação Goiana dos Municípios. “Hoje os municípios, principalmente os pequenos, sofrem com arrecadação insuficiente. A cada ano os valores não condizem com a realidade que precisa a nossa população. Por isso parabenizamos a FGM pelo seu comprometimento em trabalhar em prol dos municípios”, disse.