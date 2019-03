‘Menu Musical’ leva Maelen Mota para o Shopping Cerrado

A cantora sertaneja Maelen Mota será a atração do projeto “Menu Musical”, do Shopping Cerrado, neste sábado (23). Ela se apresentará a partir das 19 horas, na praça de alimentação, que fica no piso 1 do centro de compras.

Natural de Santana do Araguaia (PA), Maelen Mota começou a cantar por hobby, nas festas de família. Em 2005, aos 12 anos de idade, conquistou a terceira colocação em um concurso de calouros de Porto de Moz (PA), disputado por conceituados artistas da região.

Depois disso, integrou diferentes grupos musicais paraenses, como as bandas Primos, Ar-15 e Batidão do Melody, e se apresentou em praias, casas noturnas e bares, inclusive de Belém (PA). A cantora mudou-se para Goiânia (GO) em 2012, quando passou a se dedicar ao sertanejo.

Realizado pela Flash Produções, o projeto “Menu Musical” acontece sempre aos sábados, com entrada franca para o público. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.