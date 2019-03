Caiado e Gracinha participam de gravação de Hino Goiás pelo Coral Pequenas Vozes

O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado participaram neste domingo (24/03) da gravação do Hino de Goiás, realizada por alunos de escola pública que integram o projeto Ciranda da Arte, da Secretaria Estadual de Educação. A apresentação será distribuída em vídeo, áudio e partitura a todas as escolas estaduais para incentivar o sentimento de goianidade e a consciência da cidadania por meio do canto do hino. Participaram di clipe cerca de 40 crianças do Coral Ciranda das Pequenas Vozes, com preparação vocal de Cris Flores e regência do maestro Miro Rodrigues.

Na chegada, o governador brincou e pediu às crianças que lhe ensinassem a cantar e ainda arriscou tocar trompete, orientado por um dos integrantes da orquestra. Ele também agradeceu aos pais das crianças do coral por autorizá-las a participar e apoiar o projeto que tem o objetivo de incentivar o amor pelo Estado de Goiás.

A gravação do clipe ocorre após o decreto 9.394 de 28 de janeiro, em que governador Ronaldo Caiado determinou que o Hino Nacional e o Hino do Estado de Goiás, com letra de José Mendonça Teles e melodia de Joaquim Jayme, sejam executados uma vez por semana nas escolas de ensino fundamental da rede pública. Segundo o governador, é importante que todas as crianças tenham conhecimento do hino e assim criem uma “maior vinculação e o sentimento de amor pelo Estado”.

Para Caiado, o hábito cívico de cantar o hino, incentivando as crianças desde agora, é fundamental para cativar e criar uma cultura no goiano de acreditar, lutar cada vez mais pelo Estado. “Hoje, estamos tendo aqui uma lição. Nossa geração não sabe cantar o Hino de Goiás. É uma realidade, temos que falar a verdade. Não tivemos isso em nossas escolas”, afirmou. “Cantar o hino traz cidadania, amor ao Estado e vínculo com essa terra querida e amada por todos. Vamos aprender com essas crianças aqui”, conclamou.

A primeira-dama e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, conversou com várias crianças e, junto com o governador, participou do coral. “Estou muito feliz em estar aqui com essas crianças para cantar o hino. Com certeza é uma atividade que desenvolve a cidadania e amor ao Estado de Goiás”, assegurou.

A secretária Estadual de Educação, Fátima Gavioli, diz que a iniciativa busca resgatar a cidadania e o respeito aos símbolos e pessoas. “Só não canta o seu hino quem não tem orgulho por sua terra. Convido toda a população de Goiás para se imbuir deste sentimento de amor, de respeito, atendendo a um chamamento do governador e da primeira-dama, cantar o hino. Não tenha vergonha de cantar o hino. Muitas pessoas sofreram para que Goiás pudesse ser a potência que é”, atestou Gavioli.

Para a secretária, é preciso cultivar nas crianças, dentro dos espaços escolares, uma cultura de paz, de harmonia, de estudos e compromisso sem qualquer imposição. “Estas crianças vão arrastar mais de um milhão de crianças. Quando elas perceberem todas cantando, irão querer cantar também”, destacou. Participante do projeto Ciranda das Pequenas Vozes há um ano, a estudante Lorena de Melo Silva, 12 anos, estava empolgada e feliz por fazer parte de projeto. “É importante e também uma honra cantar o Hino de Goiás para vários outros alunos e estar aqui representando meu Estado”, frisou a garota.

A diretora do Centro de Estudos e Pesquisa Ciranda da Arte, Luz Marina de Alcântara, responsável pelo Coral Ciranda das Pequenas Vozes, destacou que a ação vai facilitar o ensino da música em todo Estado e isso irá “instigar a habilidade musical em todos os alunos da rede”. Além do hino goiano, de acordo com a diretora, o projeto Ciranda das Pequenas vozes também promoverá a cultura da música goiana nas unidades escolares, ampliando o repertório de crianças e adolescentes.

Além da gravação do Hino Goiano, que será disponibilizado para as escolas, Luz Marina afirmou que o Coral Ciranda das Pequenas Vozes também irá intensificar as visitas nas escolas da rede estadual para realizar apresentações ao vivo. “Uma criança vendo outra cantando se motiva. É isso que vamos fazer”, afirmou a diretora do Ciranda da Arte.