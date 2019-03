Caiado propõe união de forças para revitalizar a Praça Cívica

A Praça Cívica é um dos principais patrimônios da população goiana e vai receber atenção especial do governo Ronaldo Caiado. Com objetivo de pensar e elaborar ações conjuntas para revitalizar e acolher moradores e visitantes neste espaço, o governador e a presidente de honra da OVG Goiás, a primeira-dama Gracinha Caiado, receberam na manhã desta segunda-feira (25/3), a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Goiás, Salma Saddi, além de representantes da Prefeitura de Goiânia, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

O governador Ronaldo Caiado quer unir forças para “apresentar o bem público corretamente ao povo”. Caiado frisou que zelar pela conservação da praça ou de qualquer outro patrimônico cultural é obrigação dos gestores em todas as esferas, para que as pessoas possam conviver com sua própria história. “Vamos recuperar todo o patrimônio, independente de quem o tenha feito. Quero total sintonia por parte de nossos secretários, a exemplo da sintonia que tenho com o prefeito. Temos que ter a noção maior da história de Goiás e de que aquilo que é do Estado precisa ser preservado”, afirmou.

A primeira-dama reiterou o pensamento. “Temos que ter respeito pelo patrimônio público e quando isso é dito, as pessoas entendem.” O governador lembrou que Goiânia sempre foi conhecida nacionalmente por ser uma cidade florida e bem cuidada, e reforçou que é necessário desenvolver o espírito de goianidade e de conscientização da sociedade sobre a valorização dos bens que são de todos. “Precisamos enfrentar essa cultura de depredação do patrimônio público. Temos que criar um ambiente acolhedor para as famílias. Dar maior conforto aos trabalhadores que estão voltando para casa”, pontuou.

A ideia de propor a reunião é fruto de um passeio do governador, no domingo retrasado (17/3), à Praça Cívica. A atividade já virou rotina de Caiado e Gracinha, quando dispõem de tempo livre em sua agenda.

Presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Aristóteles de Paula destacou a relevância desse trabalho integrado entre Estado e municípios. “Essa proximidade não é tão comum, por isso ficamos muito felizes. A Prefeitura tem total compromisso com o projeto de dar vida à Praça Cívica. Temos que aproveitar. Ter um governador que fica de madrugada observando o que está acontecendo na Praça é um diferencial”. O secretário municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT), Fernando Santana, frisou que Goiânia tem muito a ganhar com Ronaldo Caiado, um gestor que se preocupa com as “questões da nossa capital”.

Também participaram da reunião, os secretários de Estado Rafael Rahif (Esporte), de Cultura (Edival Lourenço), coronel Newton Nery de Castilho (Casa Militar); os secretários municipais Gilberto Martins (Meio Ambiente) e de Cultura (Kleber Adorno); o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Mateus; e os superintendentes major Queren Hapuque de Leles (Administração do Palácio das Esmeraldas) e Azor Henrique Mendonça Ferro (Patrimônio Histórico e Artístico).