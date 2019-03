Orquestra e Coro sinfônicos apresentam concerto barroco

Orquestra Sinfônica de Goiânia, juntamente com o Coro Sinfônico, apresenta ao público goianiense um concerto dedicado às obras do compositor alemão Georg Friedrich Handel (1685-1759), um dos mais importantes do período barroco. Com regência da maestrina Katarine Araújo, o programa será executado duas vezes em igrejas da Capital, uma vez que esse tipo de repertório é melhor apreciado nesses ambientes.

Nesta quarta-feira, 27, o concerto será na Paróquia Menino Jesus, próximo ao Condomínio Alphaville Flamboyant. Já na quinta-feira, 28, o concerto será realizado na Paróquia São Paulo Apóstolo, no Setor Oeste. A entrada será franca.

No programa, o Concerto Grosso Op. 06 n. 04 e a obra sacra Dixit Dominus para Coro, Solistas e Orquestra, versão musical do Salmo 110 (109) em latim feita pelo compositor, uma de suas obras mais importantes, ao lado do oratório “O Messias”. Os solistas serão Joicy Carvalho e Vivian de Castro (sopranos), Isabel Roriz (mezzo-sopranos), Alexandre Vaz (tenor) e Caio Abreu (baixo).