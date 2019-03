UFG promove duas palestas sobre assédio moral no mesmo dia

Duas palestras. Uma voltada para os gestores e outra para toda a comunidade acadêmica. Esta foi a alternativa encontrada pela Comissão Permanente de Acompanhamento de Denúncias e Processos Administrativos Relacionados a Questões de Assédio Moral, Sexual e Preconceito da Universidade Federal de Goiás (UFG) para fazer chegar ao maior número de pessoas possível orientações sobre como prevenir e combater situações de assédio moral na Instituição. Os eventos estão marcados para o próximo dia 27 de março de 2019 (quarta-feira) em locais e horários distintos.

A primeira conferência, às 9h, no Auditório da Biblioteca Central Professor Alpheu da Veiga Jardim, Câmpus Samambaia, é destinada aos gestores da UFG em geral como coordenadores e vice-coordenadores (de curso, de pós-graduação e administrativos), diretores e vice-diretores (de unidades acadêmicas e de órgãos), secretários e secretários-adjuntos, pró-reitores e pró-reitores adjuntos, chefe de gabinete e chefe de gabinete adjunto, reitor de e vice-reitora. Os foco para os dirigentes é identificar, evitar e educar a equipe para combater o assédio moral.

O seminário faz parte das ações anuais da Comissão, que busca discutir o assédio moral no meio universitário. O objetivo do evento é conscientizar sobre como se configuram as práticas abusivas, no âmbito da comunidade acadêmica, visando a prevenção e a promoção de mudanças comportamentais e culturais.

Palestrantes

Uma das convidadas da manhã é a juíza do Tribunal Regional do Trabalho (4ª Região RS), Valdete Souto Severo, doutora em Direito do Trabalho, integrante da Rede Nacional de Grupos de Pesquisas e Extensões em Direito do Trabalho e da Seguridade Social (Renapedts), além de professora, coordenadora e diretora da Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul (Femargs).

Às 18h do mesmo dia, no Auditório da Faculdade de Medicina, Câmpus Colemar Natal e Silva, a procuradora federal junto ao Instituto Federal do Ceará (IFCE), Diana Guimarães Azin, e a professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Suzana da Rosa Tolfo.. Com doutorado em Administração, Tolfo tem experiência na área de Psicologia das Organizações e do Trabalho e suas pesquisas abordam questões como gestão de pessoas, desemprego, qualidade de vida no trabalho, sentidos e significados do trabalho e assédio moral.

Estas duas palestrantes, que também participam da versão matutina do evento, ajudarão a comunidade universitária e a comunidade em geral a entender o que é, como acontece, e o que fazer em casos de assédio moral. Também como uma forma de educar e prevenir a ocorrência desse tipo de situação.

O tema e as convidadas têm chamado a atenção de outras instituições públicas. De acordo com os organizadores, há inscritos oriundos da administração municipal de Goiânia, do Estado de Goiás, e até mesmo de prefeituras municipais de outros estados.

O que é

O assédio moral é uma prática abusiva, que se manifesta por meio de gestos, palavras e atos e que desrespeita de forma sistemática e frequente a integridade física e/ou psicológica de uma pessoa ou grupo. Continuidade e frequência são as principais características que configuram o assédio moral, que pode acontecer, de forma explícita ou velada, na relação entre chefe e subordinado/a, entre colegas de igual nível hierárquico ou mesmo por um/a ou ma­­­­is subordinados/as em relação à chefia.

Serviço

Palestra 1

Assédio Moral – aspectos legais, institucionais e pedagógicos (para os gestores da UFG)

Data: 27/03/2019, quarta-feira

Horário: 9h

Local: Auditório da Biblioteca Central Professor Alpheu da Veiga Jardim – Câmpus Samambaia

Endereço: Av. Esperança, s/n – Vila Itatiaia, Goiânia – GO, CEP: 74.690-612

Inscrição de gestores

Palestra 2

Assédio Moral – aspectos legais, institucionais e pedagógicos (para toda comunidade acadêmica)

Data: 27/03/2019, quarta-feira

Horário: 18h

Local: Auditório da Faculdade de Medicina – Câmpus Colemar Natal e Silva

Endereço: R. 235, s/n – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, CEP: 74605-050

Inscrição da comunidade