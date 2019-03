Jânio Darrot comanda projeto que visa reestruturar RMTC

O presidente da Câmara Deliberativa de Transporte de Coletivo (CDTC) e prefeito de Trindade, Jânio Darrot, comanda elaboração de projeto que visa reestruturar a gestão da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) e de um plano que proporcione melhorias em todo o sistema.

Em nota, Jânio informa que a reunião da CDTC que seria realizada nesta terça-feira (26/03), às 16h, foi adiada e sem data definida para nova convocação.

As decisões foram tomadas pela manhã, durante encontro preparatório que contou com as presenças do presidente CDTC, Jânio Darrot, prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e representante do Ministério Público, promotora Leila Maria de Oliveira.