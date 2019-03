Patinetes compartilhados serão expandidos na Capital

O Prefeito Iris Rezende recebeu na manhã desta terça-feira, 26, representantes da empresa Grin, que deu início, na última sexta-feira, 22, a um serviço especializado no compartilhamento de patinetes na Capital. Presente em nove cidades do país, a Grin é atualmente a terceira maior empresa no mundo em modais de locomoção com energia limpa, e está presente em cinco países além do Brasil.

Durante a reunião, que contou com a presença do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves, e do secretário municipal de Governo, Paulo Ortegal, a executiva da empresa ressaltou a receptividade que a nova modalidade de transporte teve entre os goianienses, o que levou a empresa a adiantar o processo de expansão do serviço. “Em apenas cinco dias de funcionamento em Goiânia, superamos nossas expectativas, o que levou a empresa a acelerar o processo de expansão do perímetro de atividade dos patinetes na cidade”, afirmou a executiva de Relações Governamentais da Grin, Fernanda Laranja.

O Prefeito Iris Rezende também ressaltou a satisfação que é para os goianienses receberem essa nova modalidade de transporte e mais ainda por se tratar de uma energia limpa. “Para nós é uma honra estar entre as 15 primeiras cidades escolhidas pela empresa para oferecer o serviço de patinetes compartilhados. O goianienese sempre foi muito receptivo às inovações tecnológicas e, neste caso, não seria diferente. Estamos entre as cidades mais arborizadas do mundo e tecnologias como essa, que ajudam na locomoção da nossa população sem agredir o meio ambiente, contribuem para que possamos cuidar melhor do bem estar dos nossos moradores”, afirmou.

Ainda durante a reunião, Fernanda apresentou ao prefeito o que tem sido pensado pela empresa para a cidade de Goiânia e destacou que o primeiro passo é a expansão do serviço que, a partir da próxima sexta-feira, 31, passa a englobar o Setor Oeste e, nos próximos 20 dias, os setores Sul e Alto da Glória. Além disso, de acordo com Fernanda Laranja, a empresa também quer ser parceira da Prefeitura de Goiânia nos mutirões nos bairros, promovendo ações sociais com os moradores. “Temos um forte trabalho social e queremos nessa parceria proporcionar que a população possa conhecer e experimentar os patinetes e realizar inclusão de crianças, com equipamentos específicos para elas”, concluiu.