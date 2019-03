“Plano de Recuperação Fiscal é questão de sobrevivência dos Estados”, diz Caiado

O governador Ronaldo Caiado disse nesta terça-feira (26/3) que a prioridade, por questões de sobrevivência dos Estados, deve ser o Plano de Recuperação Fiscal que será anunciado nas próximas semanas pelo governo federal. E cobrou ainda celeridade na tramitação da proposta. As declarações foram dadas durante encontro do Fórum de Governadores, no Palácio do Buriti, em Brasília (DF).

Caiado explicou que os governadores precisam de um tratamento imediato antes das demais propostas que estão em discussão. “Como parlamentar que fui durante 24 anos, sei como que é a tramitação de uma PEC [do Pacto Federativo]. Precisamos de imediato de um plano emergencial”, disse, ao se referir a outros projetos. “Se vai desvincular, se vai ter Pacto Federativo, se vai ter o dinheiro do pré-sal, aí são outras situações que nós precisamos, mas antes é necessário garantir essa sobrevivência”, asseverou. A proposta de recuperação será enviada à Câmara dos Deputado em forma de projeto de lei complementar, com tramitação mais rápida.

Ronaldo Caiado disse que já existe uma certa ansiedade por parte dos governadores, porque a proposta já deveria ter sido enviada. “A informação que tínhamos era que o Mansueto [Almeida, secretário do Tesouro] enviaria semana passada. É preciso garantir essa celeridade. Acreditamos que nos próximos dias ela será enviada para a Câmara”, reforçou.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que “governos anteriores pelo País fizeram coisas imperdoáveis”. E afirmou que é a favor de uma ajuda imediata como defende Caiado. “Esse movimento [Plano de Recuperação Fiscal] é um balão de oxigênio. Ajuda governadores comprometidos com os ajustes”, salientou Guedes.