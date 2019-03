Precisamos focar na melhoria do transporte coletivo’, diz prefeito

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, recebeu na manhã desta terça-feira, 26, uma comitiva de deputados estaduais para discutir melhorias do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia. Na reunião, que ocorreu no Paço Municipal, foram debatidos a necessidade mudanças de responsabilidades por parte do Eixo Anhanguera, hoje de responsabilidade do Governo do Estado; o cumprimento das cláusulas do contrato vigente, entre elas, as escalas, horários; e o aumento da tarifa.

Aos deputados Alysson Lima, Cairo Salim, Rafael Gouveia e Thiago Albernaz, o prefeito lembrou que nunca ficou omisso quanto aos problemas da cidade, sobretudo em relação ao transporte coletivo. ‘Não podemos perder o foco do problema: melhorar a qualidade do transporte coletivo. Devemos nos mobilizar para garantir o cumprimento do contrato, pois o usuário precisa de mais ônibus nas ruas, mais agilidade, segurança e conforto”, afirmou.

“Apesar de não ser o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, não deixei de debater sobre o assunto e tenho buscado medidas para solucionar os atuais problemas do transporte coletivo”, acrescentou o prefeito ao citar que as ações devem ser realizadas com muita responsabilidade.

O prefeito comentou ainda que recentemente esteve com o governador Ronaldo Caiado e os dois iniciaram as discussões sobre a transferência da operação do Eixo Anhanguera para o município. “Na oportunidade, selamos aqui um pacto onde vamos buscar, juntos, soluções para os problemas que afetam o nosso povo”. O prefeito lembrou ainda que o tema está sendo tratado com muita responsabilidade. “Há disposição por parte da Prefeitura de Goiânia e do Governo do Estado de fazer com que o transporte coletivo atenda aos interesses e ao bem-estar da população”, completou.

Em nome dos parlamentares, o deputado estadual Alysson Lima disse que por se tratar dos interesses da Região Metropolitana de Goiânia, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) está à disposição para debater o tema com as prefeituras, as câmaras municipais e também com o governo estadual. “Estamos sensíveis e com objetivo de debater as melhorias com todos envolvidos”, disse.